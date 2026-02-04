Πρίγκιπας Έντουαρντ: Το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που μίλησε δημόσια για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Ο πρίγκιπας Έντουαρντ, έγινε το πρώτο άτομο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας που τοποθετήθηκε για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, εν μέσω των νέων αποκαλύψεων για τον αδελφό του, Άντριου και τη Σάρα Φέργκιουσον.

Ο πρίγκιπας Έντουαρντ τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο, εν μέσω ελέγχων για τη σύνδεση του πρίγκιπα Άντριου μαζί του, την Τρίτη στο Παγκόσμιο Κοινωνικό και Οικονομικό Συνέδριο στο Ντουμπάι.

Εκεί ο 61χρονος έγινε το πρώτος μέλος της βασιλικής οικογένειας που μοιράστηκε δημόσια τις σκέψεις του σχετικά με τα έγγραφα Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι «είναι πραγματικά σημαντικό να θυμόμαστε τα θύματα».

«Και ποιοι είναι τα θύματα σε όλα αυτά; Πολλά τα θύματα σε όλα αυτά», ανέφερε σε δημοσιογράφο σύμφωνα με το The Independent.

Τα σχόλια του Έντουαρντ ακολουθούν τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων που συνδέουν τον αδελφό του, πρώην πρίγκιπα Άντριου, με τον Τζέφρι Έπσταϊν, παρότι ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Στα τελευταία έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε ότι ο Άντριου είχε αλληλογραφία με τον Έπσταϊν, η οποία περιλάμβανε φωτογραφίες των θυγατέρων του, της πριγκίπισσας Βεατρίκης και Ευγενίας, όταν ήταν νεότερες.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων φαίνεται ότι είχε στείλει στον Έπσταϊν τις οικογενειακές χριστουγεννιάτικες κάρτες του 2011 και του 2012, όπου έδειχνε τις πριγκίπισσες να κάνουν βόλτα με βάρκα, ενώ η κάρτα του 2012 τις απεικόνιζε σε προσωπικές δραστηριότητες και ταξίδια.

Η υποτιθέμενη αυτή αλληλογραφία συνέβη μετά την καταδίκη του Έπσταϊν. Επιπλέον, φαίνεται να έγινε μετά τη διάσημη συνέντευξη του Άντριου στο BBC το 2019, στην οποία δήλωνε ότι είχε διακόψει κάθε επικοινωνία με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από PEOPLE