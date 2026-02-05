Πρίγκιπας Άντριου-Τζέφρι Έπσταϊν: Φέρονται να ζήτησαν από χορεύτρια ερωτική συνεύρεση και με τους δύο

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως από τα αρχεία Έπσταϊν, με την τελευταία δέσμη εγγράφων να περιλαμβάνει ισχυρισμούς που εμπλέκουν εκ νέου τον πρίγκιπα Άντριου, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να βαραίνει τη βρετανική μοναρχία.

Σύμφωνα με νομική επιστολή που περιλαμβάνεται στα έγγραφα, ο πρίγκιπας Άντριου και ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρονται να ζήτησαν από εξωτική χορεύτρια να συμμετάσχει σε σεξουαλικές πράξεις στο σπίτι του Έπσταϊν στη Φλόριντα.

Οι ισχυρισμοί αφορούν περιστατικό του 2006 και έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά σειρά καταγγελιών και αποκαλύψεων, που έχουν ήδη οδηγήσει τον πρώην δούκα της Υόρκης σε κοινωνική και θεσμική απομόνωση.

Η νέα αυτή αναφορά ενισχύει την πίεση προς τον πρίγκιπα Άντριου να δώσει εξηγήσεις για τη σχέση του με τον Έπσταϊν, την ώρα που τα έγγραφα συνεχίζουν να αποδεσμεύονται και να επαναφέρουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο πρόσωπα ισχύος φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Στην επιστολή, που δόθηκε στη δημοσιότητα και φέρει ημερομηνία Μάρτιος του 2011, οι δικηγόροι της γυναίκας αναφέρουν ότι είχε δεχτεί πρόταση αμοιβής 10.000 δολαρίων για να χορέψει σε ιδιωτικό πάρτι στην κατοικία του Έπσταϊν. Όπως υποστηρίζεται, μετά την εμφάνισή της, ο Έπσταϊν και ο πρίγκιπας Άντριου της ζήτησαν να συμμετάσχει σε ερωτική συνεύρεση και με τους δύο.

Η επιστολή αναφέρει ότι η γυναίκα είχε μεταφερθεί με σοφέρ, μαζί με άλλες εξωτικές χορεύτριες από το «Rachel’s Strip Club», στο σπίτι του Έπσταϊν, ενώ στον χώρο βρίσκονταν και «άλλες νεαρές γυναίκες, προκλητικά ντυμένες», κάποιες από τις οποίες «έμοιαζαν να είναι ακόμη και 14 ετών». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, αφού οδηγήθηκε στον επάνω όροφο, ο Έπσταϊν τη σύστησε στον πρίγκιπα Άντριου.

Όπως περιγράφεται, η γυναίκα χόρεψε και γδύθηκε μέχρι να μείνει με εσώρουχα, ωστόσο δήλωσε ότι είχε προσληφθεί αποκλειστικά για χορό και όχι για σεξουαλική πράξη.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την επιστολή, ο Έπσταϊν φέρεται να της είπε ότι θα πληρωνόταν αργότερα και ότι οι δύο άνδρες την πίεσαν να εμπλακεί σε σεξουαλικές πράξεις.

Μετά το περιστατικό, το οποίο φέρεται να έλαβε χώρα το 2006, η γυναίκα προσκλήθηκε, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, να ταξιδέψει μαζί τους στις Παρθένες Νήσους, πρόταση που αρνήθηκε.

Τελικά, φέρεται να έλαβε μόνο 2.000 δολάρια από τα 10.000 που της είχαν υποσχεθεί. Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι θα κρατούσε το περιστατικό εμπιστευτικό έναντι αποζημίωσης 250.000 δολαρίων, χωρίς να είναι σαφές αν η υπόθεση διευθετήθηκε ποτέ.

Η γυναίκα, σύμφωνα με την επιστολή, δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα σε καταγγελία, καθώς «δεν ήταν περήφανη για τις συνθήκες εκείνης της νύχτας», σημειώνοντας πως, αν και εργαζόταν ως εξωτική χορεύτρια, «αντιμετωπίστηκε σαν πόρνη».

Με πληροφορίες από BBC