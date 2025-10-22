Πρίγκιπας Άντριου: Τον προσκάλεσαν να καταθέσει στο Κογκρέσο για το σκάνδαλο Επστάιν

Ο Πρίγκιπας Άντριου θεωρείται ως ένας από τους άμεσα εμπλεκόμενους του σκανδάλου Έπσταϊν μετά τις αποκαλύψεις, και στα απομνημονεύματα, της Βιρτζίνια Τζιούφρε, της γυναίκας η οποία ανέδειξε την κακοποίηση που υπέστη από το μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Ο Πρίγκιπας Άντριου κατέληξε σε φιλικό διακανονισμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, ωστόσο η αμερικάνικη πολιτική σκηνή θέλει να τον καλέσει να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Ειδικότερα, ο Stephen Lynch, εκπρόσωπος των Δημοκρατικών της Μασαχουσέτης στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, θέλει να προσκαλέσει τον Άντριου στο αμερικάνικο Κογκρέσο, για να μιλήσει για την υποτιθέμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο Epstein.

Πρίγκιπας Άντριου: Θα λάβει κλήτευση για το Κογκρέσο;

Ο εκπρόσωπος των Δημοκρατικών της Μασαχουσέτης, μεταξύ άλλων, δήλωσε βέβαιος ότι θα δοθεί πρόσκληση στον Άντριου να εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής, αλλά ο πρίγκιπας δεν θα λάβει κλήτευση επειδή είναι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και, βάσει νόμου, οι κλητεύσεις των ΗΠΑ δεν έχουν νομική ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έτσι, ο Πρίγκιπας Άντριου έχει τον τελευταίο λόγο για το αν θα εμφανιστεί ενώπιον της επιτροπής.

Ο Lynch και τα άλλα μέλη της επιτροπής έχουν εξετάσει λεπτομερώς έγγραφα που σχετίζονται με τα «Αρχεία Έπσταϊν», για να προσδιορίσουν γιατί ο χρηματιστής παραδέχθηκε -το 2008- τα σεξουαλικά του εγκλήματα.

Με αυτόν τον τρόπο, θέλουν να αναδείξουν όλους όσοι εμπλέκονται σε παρόμοια αδικήματα. Τα έγγραφα αναφέρουν πιθανή επαφή μεταξύ του Έπσταϊν και διάσημων προσωπικοτήτων όπως ο Έλον Μασκ, ο Πίτερ Τιλ, ο Στιβ Μπάνον και ο Άντριου.

Πρίγκιπας Άντριου: Θα γίνει ο πρίγκιπας Λούις ο επόμενος Δούκας του Γιορκ;

Μετά την απόφαση του πρίγκιπα Άντριου να παραιτηθεί από όλους τους βασιλικούς του τίτλους, το μέλλον του δουκάτου του Γιορκ μοιάζει αβέβαιο και ήδη στο Μπάκιγχαμ αναζωπυρώνονται οι συζητήσεις για τον επόμενο δούκα.

Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ότι παραιτείται από τον βασιλικό του τίτλο και τις τιμητικές διακρίσεις που απολάμβανε, καθώς, όπως είπε, «οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εις βάρος μου αποσπούν την προσοχή από το έργο του βασιλιά Καρόλου και της βασιλικής οικογένειας».

Αν και παραμένει πρίγκιπας και διατηρεί τη θέση του στη σειρά διαδοχής, η παραίτησή του σημαίνει ότι ο Άντριου δεν θα είναι πλέον γνωστός ως Δούκας του Γιορκ, ο τίτλος που του απονεμήθηκε από τη μητέρα του, τη Βασίλισσα Ελισάβετ, την ημέρα του γάμου του με τη Σάρα Φέργκιουσον το 1986.

Το Δουκάτο του Γιορκ απονέμεται παραδοσιακά στον δεύτερο γιο του μονάρχη -παράδοση που ξεκίνησε με τον βασιλιά Εδουάρδο IV το 1474, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία που ειδικεύεται σε θέματα εθιμοτυπίας, Debrett's.

Η επίσημη κατάργηση του δουκάτου του πρίγκιπα Άντριου θα απαιτούσε την παρέμβαση του Κοινοβουλίου, οπότε είναι πιθανό ο τίτλος να παραμείνει απλώς ανενεργός μέχρι το θάνατό του.

Ο τίτλος του δούκα μέχρι τώρα, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στις κόρες του, την πριγκίπισσα Μπεατρίς και την πριγκίπισσα Ευγενία. Χωρίς νόμιμο διάδοχο αρσενικού γένους, το δουκάτο του Άντριου θα επανέλθει μετά το θάνατό του και θα είναι διαθέσιμο για να δοθεί σε κάποιον άλλο.

Τι μπορεί να αλλάξει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Εάν μέχρι τότε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει ανέλθει στον θρόνο, πολλοί θεωρούν πιθανό ο πρίγκιπας Λούις, δεύτερος γιος του και πέμπτος στη σειρά διαδοχής, να γίνει ο νέος Δούκας του Γιορκ, συνεχίζοντας την παράδοση. Παρ’ όλα αυτά, δεν αποκλείεται ο Ουίλιαμ να επιλέξει να αλλάξει την παράδοση, δίνοντας στον Λούις έναν διαφορετικό τίτλο -ή ακόμη και κανέναν τίτλο.

Ο μικρότερος από τα τρία παιδιά του Ουίλιαμ και της συζύγου του Κέιτ Μίντλετον, ο 7χρονος Λούις και τα μεγαλύτερα αδέλφια του, ο πρίγκιπας Τζορτζ, 12 ετών, και η πριγκίπισσα Σάρλοτ, 10 ετών, είναι πιθανό να λάβουν τίτλους μετά την άνοδο του πατέρα τους στο θρόνο και την ενηλικίωσή τους. Ωστόσο, θα εναπόκειται στον Ουίλιαμ και την οικογένειά του να αποφασίσουν, ποιους ρόλους και ποιες ευθύνες θα αναλάβουν τα παιδιά τους στην βασιλική οικογένεια. Το πιο πιθανό σενάριο για το μέλλον του Τζορτζ είναι να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του και να γίνει ο επόμενος Πρίγκιπας της Ουαλίας, ο τίτλος που παραδοσιακά απονέμεται στον πρωτότοκο γιο και διάδοχο του μονάρχη. Εντούτοις, ο διεθνής Τύπος δεν αποκλείει αλλαγές με την έλευση του Ουίλιαμ στη θέση του βασιλιά.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ σκοπεύει να βάλει «φρένο» στον θείο του, πρίγκιπα Άντριου, μόλις ανέβει στον βρετανικό θρόνο. Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Sunday Times», όταν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ανέβει στον θρόνο, αναμένεται να ακολουθήσει αυστηρότερη στάση από αυτή του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, σε σχέση με τον θείο του, απαγορεύοντας του οποιαδήποτε εμπλοκή στη βασιλική ζωή.

Η είδηση έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση του πρίγκιπα Άντριου ότι παραιτείται από τους βασιλικούς του τίτλους, μία εξέλιξη που ακολουθεί μια σειρά πρόσφατων σκανδάλων τα οποία αφορούν τόσο τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, όσο και τη φερόμενη σύνδεσή του με κατάσκοπο από την Κίνα.

Πρόκειται για μια σημαντική απόφαση, την οποία φέρεται να συζήτησαν αρκετά μέλη της βασιλικής οικογένειας, ανάμεσά τους και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο βασιλιάς Κάρολος. Βασιλική πηγή ανέφερε στο περιοδικό ότι συμφωνούν απόλυτα με την απόφαση αυτή, ωστόσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θεωρεί ότι δεν είναι αρκετή. Μάλιστα, όταν γίνει βασιλιάς σκοπεύει να αποκλείσει πλήρως τον πρίγκιπα Άντριου από τη βασιλική ζωή από δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις της βασιλικής οικογένειας, κρατικές τελετές, ακόμα και από τη δική του στέψη. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Ουίλιαμ σκοπεύει επίσης να απαγορεύσει στη Σάρα Φέργκιουσον, την πρώην σύζυγο του Άντριου, την παρουσία της σε οποιαδήποτε βασιλική εκδήλωση.

Η 66χρονη διατηρεί στενή σχέση με τον πρίγκιπα Άντριου, παρότι έχουν χωρίσει εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, ενώ έχει εμπλακεί και η ίδια σε αντιπαραθέσεις λόγω των σχέσεων της με τον Έπσταϊν.

