Πρίγκιπας Άντριου: Παρά την αφαίρεση των τίτλων του παραμένει στη γραμμή διαδοχής για τον θρόνο

Η αλλαγή του ονόματος του πρίγκιπα Άντριου, έγινε και στη γραμμή διαδοχής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Μετά την απόφαση του βασιλιά Κάρολου να αφαιρέσει από τον μικρότερο αδελφό του όλους τους βασιλικούς τίτλους και τις διακρίσεις του, ανακοινώθηκε ότι ο πρώην δούκας του Γιορκ θα ονομάζεται πλέον απλώς Άντριου Μάουντμπάτεν - Oυίνδσορ.

Οι ενημερώσεις στη συνέχεια έγιναν και στην επίσημη ιστοσελίδα της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αφαίρεσης της σελίδας βιογραφίας του νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, αυτό που έγινε αντιληπτό είναι ο 65χρονος παραμένει στη γραμμή διαδοχής για τον βρετανικό θρόνο, παρά την απώλεια των βασιλικών τίτλων, των διακρίσεων και του δημόσιου ρόλου του. Ως δεύτερος γιος της βασίλισσας Ελισάβετ, ήταν δεύτερος στη σειρά διαδοχής κατά τη γέννησή του, ακριβώς πίσω από τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Κάρολο. Καθώς ο Κάρολος απέκτησε παιδιά και εγγόνια, ο πρίγκιπας Άντριου κατέβηκε στη σειρά και σήμερα βρίσκεται όγδοος, πίσω από τα δύο παιδιά του πρίγκιπα Χάρι.

Η αφαίρεση του Άντριου από τη γραμμή διαδοχής, θα απαιτούσε νομοθετική πράξη του Κοινοβουλίου και τη συγκατάθεση των χωρών της Κοινοπολιτείας όπου ο βασιλιάς Κάρολος είναι μονάρχης, σύμφωνα με το BBC.

Αν και σπάνιο, δεν είναι πρωτοφανές για κάποιον μέλος της βασιλικής οικογένειας να χάσει τη θέση του στη γραμμή διαδοχής, καθώς είναι κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι στον απόηχο της εμπλοκής του στο σκάνδαλο Έπσταϊν, στις 17 Οκτωβρίου ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει τη χρήση των βασιλικών τίτλων και διακρίσεων, και στις 30 Οκτωβρίου το Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος ξεκίνησε τη διαδικασία αφαίρεσης όλων των τίτλων, η οποία ολοκληρώθηκε επίσημα στις 3 Νοεμβρίου.

Ο πρίγκιπας Άντριου εθεάθη πρόσφατα για πρώτη φορά μετά την απώλεια των τίτλων του, στις 17 Νοεμβρίου, να ιππεύει άλογο στο κάστρο του Ουίνσδορ, δείχνοντας ότι δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει το Royal Lodge.Μαζί με τους τίτλους, θα εγκαταλείψει και το σπίτι, μετακομίζοντας στο ιδιωτικό κτήμα της βασιλικής οικογένειας στο Sandringham.

Με πληροφορίες από PEOPLE