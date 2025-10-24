Πρίγκιπας Άντριου: Το οικόσημο του αφαιρέθηκε από το κάστρο του Ουίνδσορ - Μία κίνηση με ισχυρό συμβολισμό

Μετά την ανακοίνωση του πρίγκιπα Άντριου ότι θα παραιτηθεί από τη χρήση των τίτλων του, η σημαία με το οικόσημό του αφαιρέθηκε από το κάστρο του Ουίνδσορ.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Κάρολου, πρίγκιπας Άντριου, έχει «αφαιρεθεί» από τη δημόσια αναγνώριση με έναν ακόμα σημαντικό τρόπο, καθώς το οικόσημό του δεν βρίσκεται πλέον στο Ουίνδσορ.

Το οικόσημο είναι ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται για να αναπαριστά μια οικογένεια, έναν τίτλο ή έναν θεσμό, συνήθως με σχέδια, χρώματα και σύμβολα που έχουν συγκεκριμένη σημασία.

Στην παραδοσιακή χρήση του, βασιλικές οικογένειες ή αριστοκρατικές γραμμές έχουν δικά τους οικόσημα για να δείξουν την καταγωγή και την ταυτότητά τους, μπορεί να εμφανίζεται σε σημαίες, στέμματα, κτίρια, επιστολές ή έγγραφα και τα στοιχεία του (ζώα, χρώματα, σύμβολα) έχουν συμβολικό νόημα.

Στην περίπτωση του πρίγκιπα Άντριου, σημαίνει ότι το επίσημο σύμβολό του αφαιρέθηκε από το κάστρο του Ουίνδσορ, κάτι που είναι πολύ σπάνιο και σοβαρό, γιατί δείχνει δημόσια ντροπή ή αποπομπή από τον θεσμό.

Πρίγκιπας Άντριου: Το οικόσημό του αφαιρέθηκε από το Ουίνδσορ

Η σημαία του βρισκόταν προηγουμένως δίπλα σε αυτή του πρίγκιπα Ουίλιαμ μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ανυψώθηκε για πρώτη φορά το 2006, μετά την ένταξη του στον Τάγμα της Γκάρτερ, έναν ιπποτικό τάγμα που ιδρύθηκε τον 14ο αιώνα.

Η αφαίρεση αυτή συνήθως, γίνεται μόνο σε περιπτώσεις μεγάλης προδοσίας ή εξεγέρσεων κατά του Στέμματος, σύμφωνα με τη «The Sun». Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε στις 17 Οκτωβρίου ότι θα παραιτηθεί από τη χρήση των βασιλικών τίτλων και τιμών του.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχείς κατηγορίες εναντίον μου αποσπούν την προσοχή από το έργο του βασιλιά και της βασιλικής οικογένειας. Αποφάσισα, όπως πάντα, να βάλω πρώτα το καθήκον μου απέναντι στην οικογένεια και τη χώρα μου», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

Έκτοτε, έγιναν πολλές σημαντικές αλλαγές. Η ιστοσελίδα Royal.UK ενημερώθηκε και πλέον δεν τον αναφέρει ως Δούκα της Υόρκης. Αντίθετα, ο τίτλος στη βιογραφία του αντικαταστάθηκε απλώς με «πρίγκιπας Άντριου» στις 20 Οκτωβρίου.

Παρά την πρόσφατη κίνηση, το PEOPLE αναφέρει ότι θα συνεχίσουν να διαμένουν στο κάστρο του Ουίνδσορ, καθώς έχει ιδιωτική συμφωνία μίσθωσης με την Crown Estate, που δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στους τίτλους και τις τιμές του.