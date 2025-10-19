Πρίγκιπας Άντριου: Νέες αποκαλύψεις για τη Βιρτζίνια Τζιούφρε – Έψαχνε προσωπικές της πληροφορίες

Ο πρίγκιπας Άντριου προσπάθησε να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για την καταγγέλλουσα του, Βιρτζίνια Τζιούφρε, μέσω της αστυνομικής του φρουράς το 2011, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα.

Οι νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα μετά την έκκληση του αδελφού της προς τον βασιλιά Κάρολο, να αφαιρέσει από τον Άντριου τον τίτλο του «πρίγκιπα», ακολουθώντας την ανακοίνωση ότι εκείνος θα σταματήσει να χρησιμοποιεί τους υπόλοιπους τίτλους του.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε ήταν ανάμεσα στα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν και τον κύκλο του.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε την Κυριακή ότι «εξετάζει ενεργά τις καταγγελίες», ενώ ο πρίγκιπας Άντριου δεν έχει σχολιάσει τις αναφορές, αλλά αρνείται σταθερά όλες τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον του.





Πρίγκιπας Άντριου: Η αυτοκτονία της Τζιούφρε και οι καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση

Η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος, είχε ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον πρίγκιπα Άντριου σε τρεις περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και όταν ήταν 17 ετών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Mail on Sunday», ο πρίγκιπας Άντριου ζήτησε από την αστυνομική του φρουρά να τη διερευνήσει, λίγο πριν η εφημερίδα δημοσιεύσει φωτογραφία από την πρώτη τους συνάντηση, τον Φεβρουάριο του 2011. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι έδωσε στον αστυνομικό την ημερομηνία γέννησής της και τον απόρρητο αριθμό κοινωνικής της ασφάλισης. Η «Sunday Telegraph» ισχυρίζεται επίσης ότι «επιδίωξε να βρει επιβαρυντικά στοιχεία» εναντίον της.

Την ίδια στιγμή, η «Sunday Times» ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, «δεν έμεινε ικανοποιημένος» από την απόφαση του να εγκαταλείψει τους τίτλους του και σκοπεύει να ακολουθήσει πιο αυστηρή στάση, απαγορεύοντας του ακόμη και την παρουσία στη μελλοντική του στέψη.

Ο πρίγκιπας Άντριου δέχεται αυξανόμενη πίεση λόγω των δεσμών του με τον Έπσταϊν, με πολλούς να καλούν το παλάτι να λάβει αυστηρότερα μέτρα.

Ο πρίγκιπας Άντριου είχε καταβάλει αποζημίωση στη Τζιούφρε στο πλαίσιο εξωδικαστικού διακανονισμού το 2022, έπειτα από αστική αγωγή που του είχε καταθέσει. Την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται να κυκλοφορήσει μεταθανάτια αυτοβιογραφία της Τζιούφρε, η οποία αναμένεται να επαναφέρει τη δημοσιότητα γύρω από την εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου με εκείνη και με τον Έπσταϊν.

Στο βιβλίο της, η Τζιούφρε περιγράφει άλλες δύο περιπτώσεις όπου ισχυρίζεται ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον Άντριου.

Με πληροφορίες από BBC