Πρίγκιπας Άντριου: «Να έρθει στις ΗΠΑ για εξηγήσεις», λέει θύμα του Έπσταϊν

Mία από τις καταγγέλλουσες στην υπόθεση Έπσταϊν ζητά ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ να κληθεί στις ΗΠΑ για να δώσει εξηγήσεις, λέγοντας ότι πρέπει να «λογοδοτήσει» για τους δεσμούς του με το δίκτυο του καταδικασμένου για σεξουαλική εγκλήματα χρηματιστή.

Η Μαρίνα Λασέρντα, που κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν όταν ήταν ανήλικη, ανέφερε ότι ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ θα έπρεπε να παρουσιαστεί ενώπιον των αμερικανικών αρχών και να απαντήσει σε ερωτήματα για την υπόθεση. Υποστήριξε επίσης ότι η έρευνα για τους ισχυρισμούς της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον είχε κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν 17 ετών, δεν προχώρησε όσο θα έπρεπε. Η Τζιούφρε αυτοκτόνησε τον Απρίλιο.

Η Μαρίνα Λασέρντα, Βραζιλιάνα που ζει στις ΗΠΑ, δηλώνει ότι δεν έχει γνωρίσει προσωπικά τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ωστόσο συγκαταλέγεται μεταξύ όσων ζητούν να υπάρξει λογοδοσία για πρόσωπα που κατηγορούνται ότι συνδέθηκαν με τη διακίνηση γυναικών και κοριτσιών από τον Έπσταϊν. Όπως υποστηρίζει, η βρετανική πλευρά θα έπρεπε επίσης να κινηθεί, ενώ εκφράζει την άποψη ότι οι αμερικανικές αρχές δεν ερεύνησαν όσο θα έπρεπε τους ισχυρισμούς της Βιρτζίνια Τζιούφρε. Η Λασέρντα κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν σε διάστημα τριών ετών, ξεκινώντας από όταν η ίδια ήταν 14 ετών.

Η παρέμβαση της Λασέρντα έγινε μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν. Στο ίδιο κλίμα, ο δικηγόρος της Τζιούφρε, Μπραντ Έντουαρντς, δήλωσε ότι όσοι είχαν πιστέψει τις διαψεύσεις του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ «θα έπρεπε να ντρέπονται», χαρακτηρίζοντας την Τζιούφρε «εξαιρετικά θαρραλέα».

Στα έγγραφα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται, μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που εμφανίζουν τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ να ζητά από την Γκιλέιν Μάξγουελ να του κανονίσει επαφές με «ακατάλληλους φίλους», ενώ σε άλλα μηνύματα η Μάξγουελ εμφανίζεται να αναζητά «φιλικά, διακριτικά και διασκεδαστικά» κορίτσια για άνδρα με το όνομα Άντριου. Η Γκιλέιν Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών για σεξουαλική διακίνηση.

Στο ίδιο πακέτο εγγράφων γίνεται αναφορά και σε προσπάθεια του FBI να εξετάσει τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ για δεσμούς με δεύτερο καταδικασμένο δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων, τον Πίτερ Νάιγκαρντ, χωρίς να προχωρήσει η διαδικασία.

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει αρνηθεί στο παρελθόν τις κατηγορίες της Τζιούφρι και το 2022 κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό μαζί της.

Με πληροφορίες από Guardian