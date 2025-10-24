Πρίγκιπας Άντριου: Μήπως ο τίτλος του δούκα του Γιορκ είναι καταραμένος;

Ο πρίγκιπας Άντριου ανακοίνωσε ότι δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ, έπειτα από αυτό που περιέγραψε ως «συζήτηση με τον βασιλιά». Η απόφασή του έρχεται έπειτα από χρόνια πιέσεων προς το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, να δώσει απαντήσεις για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, τον κατηγορούμενο για σεξουαλικά αδικήματα.

Αν και ο Άντριου αρνείται κατηγορηματικά κάθε κατηγορία, δήλωσε πως βάζει «την οικογένειά του και τη χώρα του πάνω από όλα». Ωστόσο, τεχνικά εξακολουθεί να είναι Δούκας του Γιορκ – η επίσημη αφαίρεση του τίτλου θα απαιτούσε ψήφιση νόμου από το Κοινοβούλιο, κάτι που γίνεται μόνο αν υπάρξει καταδίκη για σοβαρό αδίκημα. Μέχρι τότε, ο τίτλος θα παραμείνει δικός του και μετά τον θάνατό του θα επιστρέψει στο Στέμμα.

Οι δούκες του Γιορκ από το 1385 έως σήμερα

Σύμφωνα με την παράδοση, ο τίτλος του Δούκα του Γιορκ απονέμεται συνήθως στον δεύτερο γιο του εκάστοτε μονάρχη. Στο μέλλον, θα μπορούσε να περάσει είτε στον πρίγκιπα Λούις είτε στην πριγκίπισσα Σάρλοτ. Όμως η ιστορία δείχνει ότι ο τίτλος αυτός σπάνια φέρνει τύχη στους κατόχους του. Από τη δημιουργία του το 1385, το Δουκάτο του Γιορκ έχει επιστρέψει επανειλημμένα στο Στέμμα, καθώς οι δούκες πέθαναν χωρίς αρσενικούς διαδόχους ή ανέβηκαν οι ίδιοι στον θρόνο.

Ο πρώτος δούκας, ο Έντμουντ του Λάνγκλεϊ, γιος του Εδουάρδου Γ΄, ορίστηκε το 1385 αλλά αργότερα κατηγορήθηκε για προδοσία, όταν υποστήριξε την ανατροπή του βασιλιά Ριχάρδου Β’. Ο γιος του, Έντουαρντ, σκοτώθηκε στη Μάχη του Αγκινκούρ το 1415, ενώ ο ανιψιός του, Ριχάρδος, που κληρονόμησε τον τίτλο, σκοτώθηκε το 1460 επιχειρώντας να πάρει τον θρόνο.

Ο γιος του Ριχάρδου, ο Έντουαρντ Δ΄, έγινε βασιλιάς, όμως πέθανε πρόωρα αφήνοντας τον θρόνο στον 12χρονο γιο του, Έντουαρντ Ε΄. Ο νεαρός διάδοχος δεν στέφθηκε ποτέ: φυλακίστηκε μαζί με τον αδελφό του στον Πύργο του Λονδίνου και εξαφανίστηκαν και οι δύο, σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αγγλικής ιστορίας.

Τον 15ο και 16ο αιώνα, ο τίτλος απονεμήθηκε σε μέλη της οικογένειας Τιούντορ και Στιούαρτ, με τους περισσότερους να έχουν παρόμοια μοίρα: είτε να χάσουν τη ζωή τους είτε να γίνουν βασιλείς. Ο Κάρολος Στιούαρτ στέφθηκε βασιλιάς Κάρολος Α΄ και αποκεφαλίστηκε μετά τον αγγλικό εμφύλιο, ενώ ο αδελφός του, Τζέιμς, έγινε βασιλιάς Τζέιμς Β΄, για χάρη του οποίου ιδρύθηκε και η Νέα Υόρκη.

Τον 18ο αιώνα, το Δουκάτο του Γιορκ ενώθηκε με εκείνο του Άλμπανι και πέρασε στον δούκα Ερνέστο Αύγουστο του Μπρούνσγουικ, ο οποίος επίσης πέθανε χωρίς απογόνους. Ο διάδοχός του, Φρέντερικ Αύγουστος, γνωστός ως «Μεγάλος Γέρος Δούκας του Γιορκ», άφησε το στίγμα του για τις μεταρρυθμίσεις στον βρετανικό στρατό αλλά δεν απέκτησε κληρονόμους, και ο τίτλος επέστρεψε ξανά στο Στέμμα.

Στη σύγχρονη εποχή, ο τίτλος πέρασε στον εγγονό της βασίλισσας Βικτωρίας, Γεώργιο Ε’, και αργότερα στον Γεώργιο ΣΤ’, τον πατέρα της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Γεώργιος ΣΤ’ δεν περίμενε να γίνει βασιλιάς, αλλά η παραίτηση του αδελφού του Εδουάρδου Η΄ το 1936 τον οδήγησε στο θρόνο. Έτσι, ο τίτλος του Γιορκ επέστρεψε ξανά στη μοναρχία.

Η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ τον αναβίωσε για όγδοη φορά το 1986, όταν τον απένειμε στον γιο της, πρίγκιπα Άντριου. Τέσσερις δεκαετίες αργότερα, ο Άντριου γίνεται ο πρώτος στη σύγχρονη ιστορία που αποκηρύσσει δημόσια τον τίτλο, επιβεβαιώνοντας την «κατάρα» που φαίνεται να συνοδεύει το Δουκάτο του Γιορκ εδώ και πάνω από έξι αιώνες.

Με πληροφορίες από Vanity Fair