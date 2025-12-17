Πρίγκιπας Άντριου: Μένει εκτός βασιλικής οικογένειας για πρώτη φορά μετά την αφαίρεση των τίτλων του

Εκτός βασιλικής οικογένειας έμεινε και επίσημα για πρώτη φορά μετά την αφαίρεση των τίτλων του, ο πρίγκιπας Άντριου.

Την Τετάρτη, η πριγκίπισσα Μπεατρίς και η πριγκίπισσα Ευγενία έδωσαν το παρών στο παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γεύμα του βασιλιά Κάρολου στο Μπάκιγχαμ, λίγες εβδομάδες μετά την αφαίρεση των βασιλικών τίτλων του πατέρα τους, πρίγκιπα Άντριου.

Φωτογραφήθηκαν να πηγαίνουν μαζί στο παλάτι χαμογελώντας και εκεί τους περίμεναν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Κέιτ Μίντλετον, τα παιδιά τους Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, καθώς και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το χριστουγεννιάτικο γεύμα είναι μια παράδοση της βασιλικής οικογένειας που συνέχισε ο βασιλιάς Κάρολος μετά την εποχή της μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ.

Τις τελευταίες χρονιές, η εκδήλωση πραγματοποιείται τόσο στο Μπάκιγχαμ όσο και στο Κάστρο του Ουίνδσορ, φέρνοντας κοντά τα μέλη της οικογένειας σε μια συγκέντρωση πριν τα Χριστούγεννα, τα οποία γιορτάζονται πάντα στο κτήμα Σάντρινγκχαμ στη Νόρφολκ. Η Μπεατρίς και η Ευγενία παρευρέθηκαν στο γεύμα λίγες ημέρες μετά τη βάπτιση της μικρότερης κόρης της Μπεατρίς, Αθηνά, σε μια ιδιωτική τελετή όπου παρευρέθηκαν ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, χωρίς όμως να φωτογραφηθούν.

Το πρώην ζευγάρι αποφεύγει την προβολή στα μέσα από τότε που ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του αδελφού του, λόγω της ανάμειξης του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Ωστόσο, πριν λίγες ημέρες ο Άντριου εθεάθη να κάνει ιππασία στη βροχή στο Ουίνδσορ, εικόνα που αντικατοπτρίζει την απομάκρυνσή του από τις βασιλικές εμφανίσεις.

Με πληροφορίες από PEOPLE