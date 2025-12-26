Πρίγκιπας Άντριου: Η φωτογραφία του ανήμερα των Χριστουγέννων μετά τον αποκλεισμό από τη βασιλική οικογένεια

Ο πρίγκιπας Άντριου όπως όλα δείχνουν περνάει μοναχικά τις ημέρες των Χριστουγέννων, αποκλεισμένος από την βασιλική οικογένεια.

Ο πρίγκιπας Άντριου εθεάθη να περνάει την ημέρα των Χριστουγέννων μόνος του, αφού η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών του, γιόρτασε χωρίς εκείνον την ημέρα αυτή.

Όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες που ήρθαν στη δημοσιότητα, απαθανατίστηκε στο αυτοκίνητό του να φεύγει από το σπίτι του στο Royal Lodge, φανερά λυπημένος αλλά και σοβαρός.

Φωτ. Mirror

Φωτ. Mirror

Υπενθυμίζεται πως αποκλείστηκε από τις παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει η βασιλική οικογένεια στο Σάντριγχαμ, εξαιτίας της οργής γύρω από τη σχέση του με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

Οι κόρες του μάλιστα, πριγκίπισσες Μπεατρίς και Ευγενία, επέλεξαν να περάσουν τις γιορτές μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο πρίγκιπας Άντριου, μετά την αφαίρεση όλων των τίτλων και των βασιλικών του προνομίων, αναμένεται να απομακρυνθεί επίσης από το σπίτι του, όπου ζούσε πάνω από δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μετακομίσει σε ακίνητο εντός του Σάντριγχαμ μετά τα Χριστούγεννα.

Ο Άντριου ζει στο Royal Lodge μαζί με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία επίσης σύντομα θα αφήσει το ακίνητο. Η Φέργκιουσον δεν θα μετακομίσει μαζί με τον πρώην σύζυγό της και φέρεται να ενημερώθηκε ότι θα πρέπει να τακτοποιήσει μόνη της τη διαμονή της.

Με πληροφορίες από Mirror