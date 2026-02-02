Πρίγκιπας Άντριου: Το χυδαίο σχόλιο της Σάρα Φέργκιουσον για την κόρη τους σε email με τον Έπσταϊν

Ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο, καθώς τα τελευταία εικοσιτετράωρα δόθηκαν στη δημοσιότητα νέα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων email μεταξύ του πρίγκιπα Άντριου και του Τζέφρι Έπσταϊν, που δείχνουν τη στενή και συχνή επικοινωνία τους ακόμα και μετά την καταδίκη του δεύτερου, αλλά και φωτογραφίες του αδελφού του βασιλιά Καρόλου σε διάφορες περιστάσεις, μεταξύ άλλων και εικόνες όπου εμφανίζεται γονατιστός πάνω από μία γυναίκα.

Παράλληλα όμως, τα αρχεία δείχνουν την εμπλοκή και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας, όπως η Σάρα Φέργκιουσεν, μέσω email που περιέχουν προσωπικά και αμφιλεγόμενα σχόλια για την κόρη της Ευγενία.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η Σάρα Φέργκιουσον έκανε ένα χυδαίο σχόλιο για την τότε 19χρονη κόρη της προς τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε ένα email που ήρθε στο φως μέσα από τα εκατοντάδες αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή.

Σε email του Μαρτίου του 2010, ο Έπσταϊν ρωτά τη Φέργκιουσον αν σκοπεύει να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Η απάντησή της ήταν, «δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Απλώς περιμένω να επιστρέψει η Ευγενία από ένα shagging weekend!! (δηλαδή από ένα Σαββατοκύριακο με σεξουαλικές περιπτύξεις).

Την περίοδο εκείνη, η Ευγενία ήταν 19 χρονών και περνούσε χρόνο με τον τότε σύντροφό της, Τζακ Μπρουκσμπανκ, για να γιορτάσει τα επερχόμενα γενέθλιά της.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ανταλλαγή των email έγινε αφότου ο Έπσταϊν είχε ήδη καταδικαστεί, ενώ σε άλλο email που στάλθηκε το 2010, η Φέργκιουσον φέρεται να του έγραφε: «είσαι θρύλος. Πραγματικά δεν έχω λόγια να περιγράψω την αγάπη μου και την ευγνωμοσύνη μου για τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη σου. Είμαι στη διάθεσή σου. Απλώς παντρέψου με».



Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, η Φέργκιουσον είχε πει στον Έπσταϊν να την «παντρευτεί» και σε προηγούμενο email τον Σεπτέμβριο του 2009. Υπενθυμίζεται ότι η Σάρα Φέργκιουσον και ο πρίγκιπας Άντριου χώρισαν το 1992 και πήραν διαζύγιο το 1996, αλλά παρέμειναν κοντά και συνέχισαν να ζουν μαζί στο Royal Lodge.

