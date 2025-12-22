Πρίγκιπας Άντριου: Χρησιμοποίησε το αγαπημένο σπίτι της βασίλισσας Ελισάβετ για συνάντηση με τον Έπσταϊν

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων του Τζέφρι Έπσταϊν, τα οποία αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της σχέσης του με τον πρίγκιπα Άντριου.

Τα έγγραφα αυτά αποκαλύπτουν μεταξύ άλλων το ότι ο πρίγκιπας Άντριου, χρησιμοποίησε το αγαπημένο σπίτι της μητέρας του βασίλισσας Ελισάβετ στο Σάντρινγχαμ, για συναντήσεις που σχετίζονται με τον Έπσταϊν.

Μια πρόσφατα δημοσιευμένη ασπρόμαυρη φωτογραφία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, απαθανατίζει τον 65χρονο να βρίσκεται ξαπλωμένος πάνω στα γόνατα αρκετών γυναικών, των οποίων οι ταυτότητες έχουν αποκρυφτεί, στο σαλόνι του Σάντρινγχαμ.

Μάλιστα στη φωτογραφία εμφανίζεται επίσης η καταδικασμένη συνεργός του Έπσταϊν, Γκίσλαιν Μάξγουελ.

Φωτ. PEOPLE

Το Σάντρινγχαμ είναι αγαπημένη κατοικία της βασιλικής οικογένειας, όπου συνήθως περνούν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η παράδοση αυτή ξεκίνησε από τη βασίλισσα Ελισάβετ το 1988.

Η φωτογραφία αποτελεί ένα από τα χιλιάδες έγγραφα από την περιουσία του Έπσταϊν, που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή και το υλικό αυτό ενδέχεται να ρίξει περαιτέρω φως στη σχέση ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Τον Οκτώβριο, ο Άντριου έχασε όλους τους βασιλικούς του τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα, λόγω της εμπλοκής του σε πολλαπλά σκάνδαλα, αλλά κυρίως της σχέσης του με τον Έπσταϊν.

Με πληροφορίες από PEOPLE