Πρίγκιπας Άντριου: Ερευνάται καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά σε γυναίκα στο Royal Ascot

Οι αστυνομικές αρχές που ερευνούν τον πρίγκιπα Άντριου, εξετάζουν καταγγελία σύμφωνα με την οποία φέρεται να είχε ανάρμοστη συμπεριφορά προς μια γυναίκα στο Royal Ascot.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη το 2002, την περίοδο που η βασίλισσα Ελισάβετ παρευρισκόταν στο ιπποδρομιακό φεστιβάλ στο Berkshire, στο πλαίσιο των εορτασμών για το Χρυσό Ιωβηλαίο της. Ο Άντριου είχε φωτογραφηθεί στην εκδήλωση μαζί με την κόρη του και τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Δεν έχει διευκρινιστεί αν η συγκεκριμένη καταγγελία είχε αναφερθεί στην αστυνομία την εποχή εκείνη ή αν έγινε γνωστή πιο πρόσφατα.

Η αστυνομία του Thames Valley, που έχει αναλάβει την έρευνα, εξετάζει την υπόθεση στο πλαίσιο ευρύτερων ερευνών για πιθανές πράξεις παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, κατά την περίοδο που ο Άντριου υπηρέτησε ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ευρύτερη αστυνομική έρευνα για τον πρίγκιπα Άντριου

Σύμφωνα με τις αρχές, η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην συγκεκριμένη καταγγελία, αλλά περιλαμβάνει και άλλες πιθανές κατηγορίες, όπως σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά, διαφθορά και απάτη.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν στοιχεία και φακέλους που σχετίζονται με παλαιότερες υποθέσεις, ενώ αναζητούν μαρτυρίες από πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς που είχαν εμπλοκή με τον ρόλο του.

Ο ίδιος υπενθυμίζεται πως έχει αρνηθεί επανειλημμένα, οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Με πληροφορίες από The Times