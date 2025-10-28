Πρίγκιπας Άντριου: Ενδέχεται να μετακομίσει στην πρώην κατοικία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Άντριου στο πλαίσιο νέας συμφωνίας με τη βασιλική οικογένεια, ενδέχεται να μετακομίσει στην πρώην κατοικία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Ο πρίγκιπας Άντριου, εν μέσω των ισχυρών πιέσεων που δέχεται για να εγκαταλείψει το Royal Lodge, την έπαυλη των 30 δωματίων όπου κατοικεί από το 2003, φέρεται να συμφώνησε να αποχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE.

Μάλιστα, πιθανότερη νέα του κατοικία φαίνεται να είναι το Frogmore Cottage, το οποίο βρίσκεται επίσης στο κτήμα του κάστρου του Ουίνδσορ.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η πρώην σύζυγός του Σάρα Φέργκιουσον, που συνεχίζει να ζει μαζί του στο Royal Lodge παρά το διαζύγιό τους το 1996, θα μπορούσε να μετακομίσει στο Adelaide Cottage, το σπίτι που πρόκειται σύντομα να εγκαταλείψουν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

«Το Frogmore Cottage είναι πολύ μικρό και για τους δύο, ενώ το Adelaide Cottage βρίσκεται ακριβώς πιο κάτω, οπότε θα μπορούν να βλέπονται όποτε θέλουν», δήλωσε πηγή στην εφημερίδα «The Sun», ωστόσο πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε στο PEOPLE, ότι «οι συνομιλίες συνεχίζονται ακόμη».

Σύμφωνα με πηγές του PEOPLE, η επιλογή ξεχωριστών κατοικιών για τον Άντριου και τη Σάρα προτάθηκε εδώ και καιρό από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρησή του από το Royal Lodge υπήρξαν έντονες και διήρκεσαν μέρες, με στόχο να υπάρξει συμφωνία πριν το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Ο Άντριου δέχεται ισχυρές πιέσεις να εγκαταλείψει το Royal Lodge, ειδικά μετά τη δημοσίευση από την εφημερίδα «The Times» μέρους της μίσθωσης, που αποκάλυψε ότι ζει εκεί καταβάλλοντας εξαιρετικά χαμηλό ενοίκιο, συμβολικού χαρακτήρα.

Το Frogmore Cottage είχε παραχωρηθεί στον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ από τη βασίλισσα Ελισάβετ. Το ζευγάρι μετακόμισε εκεί το 2019, λίγο πριν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού, του πρίγκιπα Άρτσι, ελπίζοντας να αποτελέσει τη μόνιμη οικογενειακή τους βάση. Ωστόσο, κλήθηκαν να το εγκαταλείψουν το 2023, μετά τη μετακόμισή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και την απόφασή τους να αποχωρήσουν από τα βασιλικά τους καθήκοντα.



Παράλληλα, έχει επίσης συζητηθεί το ενδεχόμενο ο πρίγκιπας Άντριου να μετακινηθεί σε κάποιο από τα βασιλικά κτήματα στη Σκωτία ή στο Νόρφολκ, ωστόσο φέρεται να έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να παραμείνει κοντά στις δύο κόρες του, την πριγκίπισσα Βεατρίκη και την πριγκίπισσα Ευγενία, που ζουν στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Η πρόταση για το Frogmore και το Adelaide Cottage φαίνεται να αποτελεί μια «συμβιβαστική λύση» για τον 65χρονο, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο εδώ και πάνω από έναν χρόνο για τη διαμονή του στο Royal Lodge. Το Frogmore βρίσκεται εντός της ζώνης ασφαλείας του κάστρου και δε θα επιβαρύνει τους Βρετανούς φορολογουμένους.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η ομάδα του είχαν προτείνει την αποχώρηση του από το Royal Lodge ήδη πριν από έναν χρόνο. Όταν εκείνος αρνήθηκε, επικαλούμενος τη μακροχρόνια μίσθωση που ισχύει έως το 2078, το γεγονός χαρακτηρίστηκε από κάποιους ως η «πολιορκία του Royal Lodge».