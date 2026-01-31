Πρίγκιπας Άντριου: Ενδέχεται να εγκαταλείψει οριστικά τη Βρετανία λόγω ντροπής

Ο πρίγκιπας Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον, ενδέχεται να εγκαταλείψουν οριστικά τη Βρετανία.

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο βασιλικής αναταραχής, καθώς η αυξανόμενη πίεση, η δημόσια οργή και η απώλεια των βασιλικών του τίτλων πυροδοτούν φήμες ότι εκείνος και η πρώην σύζυγός του, εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγουν μόνιμα από τη χώρα.

Οι δυο τους, φέρεται να σκέφτονται μια ζωή στο εξωτερικό μετά από μήνες αυξανόμενης κριτικής για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν.

Το ζευγάρι, που χώρισε το 1996 αλλά συνεχίζει να ζει μαζί στο Royal Lodge στο Ουίνδσορ, βρίσκεται τώρα υπό αυστηρό έλεγχο μετά την αφαίρεση των βασιλικών τους τίτλων τον Οκτώβριο, ως τιμωρία για τη σχέση τους με τον Έπσταϊν.

Η κατάσταση οξύνθηκε ακόμα περισσότερο όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το Royal Lodge, την έπαυλη 30 δωματίων που είχαν νοικιάσει για 25 χρόνια με μίσθωση που έτρεχε μέχρι το 2078.

Παρά τη διάρκεια της συμφωνίας, ο βασιλιάς Κάρολος τους ζήτησε να φύγουν καθώς η κοινή γνώμη εκφράστηκε έντονα για το γιατί ένας μη εργαζόμενος βασιλικός και η πρώην σύζυγός του θα έπρεπε να συνεχίσουν να κατοικούν σε τόσο μεγάλη έπαυλη.

Φίλοι του ζευγαριού υποστηρίζουν ότι η ατμόσφαιρα στη Βρετανία έχει καταστεί ανυπόφορη. Όπως δήλωσε ένας από αυτούς: «Υπάρχει αίσθηση ότι η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη. Νιώθουν δημόσια ταπεινωμένοι. Ακόμη και οι πιο απλές τους αποφάσεις προκαλούν αρνητικά σχόλια, και αυτή η συνεχής πίεση τους οδηγεί να εξετάζουν σοβαρά μια ζωή μακριά από τη Βρετανία, όπου θα μπορούσαν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ηρεμία».

Ένας άλλος φίλος πρόσθεσε: «Πιστεύουν ότι η συμφιλίωση με το κοινό πλέον δεν είναι δυνατή. Από την οπτική τους, το να παραμείνουν στη Βρετανία απλώς παρατείνει μια περίοδο αβεβαιότητας και κριτικής, χωρίς ρεαλιστική προοπτική αποκατάστασης ή συγχώρεσης».

Με πληροφορίες από okmagazine.com