Πρίγκιπας Άντριου: Απογοητευμένη η οικογένεια της Τζιουφρέ – Οι Αρχές δεν ερευνούν τους ισχυρισμούς εναντίον του

Βαθιά απογοητευμένη δηλώνει η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ, μετά την ανακοίνωση των βρετανικών Αρχών πως δεν προκύπτουν στοιχεία που να δικαιολογούν ποινική έρευνα σχετικά με τον ισχυρισμό ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε ζητήσει να την ερευνήσουν.

Πριν λίγες ώρες έγινε γνωστή η απόφαση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, να μη διεξαγάγει ποινική έρευνα εναντίον του πρίγκιπα Άντριου για τους ισχυρισμούς σεξουαλικής κακοποίησης και διακίνησης ανηλίκων.

Υπενθυμίζεται πως οι κατηγορίες περιλάμβαναν ότι ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου είχε σεξουαλικές επαφές με τη Τζουφρέ στο Λονδίνο το 2001, όταν εκείνη ήταν 17 ετών και είχε υποστεί διακίνηση από τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και ότι είχε ζητήσει από τον αξιωματικό προστασίας του να συλλέξει στοιχεία εναντίον της.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι μετά από εκτεταμένη αξιολόγηση και συνεργασία με τις αμερικανικές Αρχές, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία για ποινική δίωξη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η απόφαση αναθεωρήθηκε αρκετές φορές μεταξύ 2016 και 2022 και διατηρήθηκε αμετάβλητη. Η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία αυτοκτόνησε τον Απρίλιο, τόνισε ότι η ανακοίνωση έγινε χωρίς προειδοποίηση και ότι η δικαιοσύνη δεν έχει αποδοθεί, καλώντας για περαιτέρω λογοδοσία και στήριξη των επιζώντων.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ είχε καταγγείλει ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ήταν ανήλικη, έπεσε θύμα του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Έπσταϊν και κακοποιήθηκε από τον Άντριου και άλλους ισχυρούς άνδρες.

Τον περασμένο μήνα, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ αφαίρεσε επισήμως τον βασιλικό τίτλο του νεότερου αδελφού του, μετά τη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για τη σχέση του με τον Έπσταϊν και την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος γύρω από τις καταγγελίες της Τζιφρέ, μέσω των μεταθανάτιων απομνημονευμάτων της.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου είχε καταλήξει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ το 2022, έπειτα από αστική αγωγή που εκείνη είχε καταθέσει στη Νέα Υόρκη. Αν και δεν παραδέχθηκε καμία ενοχή, είχε αναγνωρίσει τη «δυσβάσταχτη οδύνη» που, όπως είχε δηλώσει, υπέστη η Τζουφρέ ως θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Με πληροφορίες από Guardian