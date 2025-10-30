Πρίγκιπας Άντριου: Αντιμέτωπος με ιδιωτική δίωξη για το σκάνδαλο Τζιούφρε - Έπσταϊν

Η οργάνωση «Republic» ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για ιδιωτική δίωξη του πρίγκιπα Άντριου, εν μέσω του σκανδάλου για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η «Republic» είναι μία βρετανική ΜΚΟ που δραστηριοποιείται υπέρ της κατάργησης της μοναρχίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, έχει δώσει εντολή ο πρίγκιπας Άντριου να ερευνηθεί για κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης, διαφθοράς και ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση της Βιρτζίνια Τζιούφρε, ότι είχε αναγκαστεί να συνευρεθεί ερωτικά με τον πρίγκιπα Άντριου τρεις φορές, όπως αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Nobody’s Girl».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Republic, χαρακτήρισε την απόφαση της οργάνωσης να ξεκινήσει ιδιωτική δίωξη ως «καταλυτική καταδίκη» του ποινικού συστήματος της Βρετανίας.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να δικαιολογηθεί σοβαρή έρευνα. Οι αρχές και οι πολιτικοί φαίνεται να θέλουν να κοιτάξουν αλλού, ενώ υποβαθμίζουν τις κατηγορίες που έχουν γίνει εναντίον του», συνέχισε.

Την ίδια ώρα, η πίεση να εγκαταλείψει το Royal Lodge αυξάνεται, λόγω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης σχετικά με το «συμβολικό» ενοίκιο που καταβάλλει για την κατοικία.

Την Τετάρτη, η Επιτροπή Δημόσιων Λογαριασμών (PAC) έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Crown Estate ζητώντας εξηγήσεις για τη λογική πίσω από τις συμφωνίες μίσθωσης.

