Πρίγκιπας Άντριου: Ανακαινίσεις στο νέο σπίτι του πριν την έξωση από το Royal Lodge

Ένα μεγάλο βαν εθεάθη να φτάνει στο Royal Lodge, το σπίτι του πρώην πρίγκιπα Άντριου, στο Ουίνδσορ.

Στις 14 Ιανουαρίου σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό μετακόμισης πέρασε από τις πύλες του Royal Lodge, την ώρα που συνεχίζονται οι εργασίες ανακαίνισης στο Marsh Farm, που φέρεται να είναι το νέο σπίτι του πρίγκιπα Άντριου, μετά την έξωση από το Royal Lodge.

Ο 65χρονος διατάχθηκε να παραδώσει το Royal Lodge, μια έπαυλη 30 δωματίων που ενοικίαζε από το 2003, τον Οκτώβριο του 2025, αφού ο αδελφός του, βασιλιάς Κάρολος, του αφαίρεσε τους βασιλικούς τίτλους, λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο Επστάιν.

Το Marsh Farm βρίσκεται λίγα μίλια από το Σάντρινγκχαμ , μία από τις ιδιωτικές κατοικίες του βασιλιά Κάρολου, και διαθέτει κύρια κατοικία με χωμάτινο δρόμο, μερικά βοηθητικά κτίρια και περίφραξη. Πρόκειται για πολύ πιο μετριοπαθή κατοικία σε σχέση με το Royal Lodge και χρειάζεται εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης. Πηγές ανέφεραν ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά παρά τη βροχή και το χιόνι, αλλά απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις για να καταστεί κατοικήσιμη.

Ο πρίγκιπας Άντριου αναμένεται να μετακομίσει προσωρινά σε άλλη κατοικία στο Σάντρινγκχαμ μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Marsh Farm, πιθανώς γύρω στο Πάσχα, με τη μετακόμιση να γίνεται στα τέλη Ιανουαρίου και πριν τα 66α γενέθλιά του στις 19 Φεβρουαρίου.

Το παλάτι ωστόσο έχει διευκρινίσει πότε θα εγκαταλείψει επίσημα το Royal Lodge ούτε αν το Marsh Farm θα είναι οριστικά η νέα του κατοικία. Ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Τζόμπσον εξέφρασε αμφιβολίες για το αν το Marsh Farm μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση μακροπρόθεσμα.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ζει σε μια απομονωμένη φάρμα», ανέφερε. Προσέθεσε μάλιστα ότι ο Άντριου θα μπορούσε να μετακομίσει στο εξωτερικό, πιθανώς στη Μέση Ανατολή, όπου έχει επαγγελματικές σχέσεις και όπου άλλες διασημότητες που έχουν βρεθεί σε δυσμένεια έχουν εγκατασταθεί.

Με πληροφορίες από PEOPLE