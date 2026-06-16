Πρέστον Ντέιβι: Γεννημένος από εγκληματίες γονείς, δολοφονημένος από τους θετούς

Ο Πρέστον Ντέιβι πέθανε τον Ιούλιο του 2023 στα χέρια του Τζέιμι Βάρλεϊ, ο οποίος είχε πάρει έναν χρόνο άδεια από τη δουλειά του προκειμένου να «τρέξει» τη διαδικασία υιοθεσίας του παιδιού.

Ο 37χρονος Βάρλεϊ, από το Μπλάκπουλ της Αγγλίας, είπε στην Αστυνομία ότι ο Πρέστον πνίγηκε κατά λάθος στη μπανιέρα, όμως η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε ότι το παιδί είχε υποστεί 40 τραύματα.

Ο σύντροφός του, Τζον ΜακΓκάουαν-Φαζακέρλι, ηλικίας 32 ετών, κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση, κακοποίηση ανηλίκου και για πρόκληση ή ανοχή θανάτου παιδιού. Οι δύο άνδρες θα καταδικαστούν την Πέμπτη.

Ο Πρέστον είχε υιοθετηθεί από τον Βάρλεϊ και τον σύντροφό του, τον Απρίλιο του 2023 και μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Facebook Twitter O Τζέιμι Βάρλεϊ (αριστερά) και ο σύντροφός του Τζον ΜακΓκάουαν-Φαζακέρλι/ Φωτογραφία: Lancashire Police

Ο Πρέστον γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2022 και τέθηκε υπό την προστασία της κοινωνικής υπηρεσίας του Oldham Council. Η μητέρα του, Σάρα Ντέιβι, σήμερα 42 ετών, είχε φυλακιστεί σε ηλικία 14 ετών για τη δολοφονία ενός ηλικιωμένου συνταξιούχου το 1998 και από τότε είχε επανειλημμένα προβλήματα με τις Αρχές.

Ο Πρέστον ανατέθηκε σε ανάδοχη οικογένεια από την ηλικία των πέντε ημερών και παρέμεινε εκεί για τους πρώτους δέκα μήνες της ζωής του. Ο Βάρλεϊ και ο σύντροφός του εγκρίθηκαν ως θετοί γονείς και ο Πρέστον πήγε να ζήσει στο σπίτι τους στο Μπλάκπουλ τον Απρίλιο του 2023, σε ηλικία εννέα μηνών.

Όμως μέσα σε λιγότερους από τέσσερις μήνες υπό την φροντίδα τους, υπέστη συστηματική κακομεταχείριση, σεξουαλική κακοποίηση και σωματικές επιθέσεις.

Επίσης, είχαν τραβηχτεί άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο με τον ίδιο. Στη δίκη αναφέρθηκε ότι ο Πρέστον είχε μεταφερθεί τρεις φορές στο νοσοκομείο με ύποπτους μώλωπες, τους οποίους οι δράστες είχαν προσπαθήσει να δικαιολογήσουν.

Είχε επίσης εξεταστεί από αρκετούς κοινωνικούς λειτουργούς.

Ο Βάρλεϊ μετέφερε τον Πρέστον για τελευταία φορά στο νοσοκομείο στις 27 Ιουλίου, χωρίς τις αισθήσεις του. Ισχυρίστηκε ότι είχε αφήσει το παιδί στη μπανιέρα για λίγα λεπτά και όταν επέστρεψε το βρήκε βυθισμένο.

Όμως στη δίκη αναφέρθηκε ότι τα μαλλιά του Πρέστον ήταν στεγνά, φορούσε πάνα και δεν έδειχνε να έχει καταπιεί νερό.

Η ιατροδικαστική εξέταση του Υπουργείου Εσωτερικών απέκλεισε τον πνιγμό ως αιτία θανάτου, με την αιτία να αποδίδεται σε οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών από αντικείμενο ή αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί στο στόμα του.

Ο Βάρλεϊ, όταν ανακοινώθηκαν οι ενοχές, έβαλε τα χέρια στο πρόσωπο, κατέρρευσε και έκανε εμετό μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο Τζον δεν αντέδρασε.

«Είχε γίνει ένα ερείπιο»

Ο ντετέκτιβ Άντι Φάλοους χαρακτήρισε τους δύο άνδρες «το απόλυτο κακό».

«Σχεδόν από την πρώτη μέρα άρχισαν να κακοποιούν τον Πρέστον και να μετατρέπουν τη σύντομη ζωή του σε μια εφιαλτική ιστορία πόνου και δυστυχίας», είπε.

«Για τους πρώτους εννέα μήνες της ζωής του ήταν ένα χαρούμενο και υγιές παιδί, αλλά στο τέλος είχε γίνει ένα ερείπιο».

Η εισαγγελέας Κάρεν Τοντζ είπε ότι πρόκειται για μία από τις «πιο σοκαριστικές και φρικτές υποθέσεις» της καριέρας της. Μετά από δίκη οκτώ εβδομάδων, οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου 14 ώρες για να καταλήξουν στις ετυμηγορίες.

Ο Βάρλεϊ κρίθηκε ένοχος για φόνο, δύο κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης με διείσδυση, πέντε κατηγορίες κακοποίησης ανηλίκου, βαριά σωματική βλάβη, σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, 13 κατηγορίες λήψης άσεμνων φωτογραφιών ή βίντεο παιδιού, μία κατηγορία διανομής άσεμνου υλικού και μία παραγωγή άσεμνου υλικού.

Ο σύντροφός του Τζον κρίθηκε ένοχος για πρόκληση ή ανοχή θανάτου παιδιού, δύο κατηγορίες κακοποίησης ανηλίκου και μία κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Με πληροφορίες από BBC