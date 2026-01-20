«Πρέπει να την αποκτήσουμε»: Αποφασισμένος «100%» ο Τραμπ για Γροιλανδία και δασμούς στην Ευρώπη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα για το τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν».

Επίσης, σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη με το NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει την κατάληψη της Γροιλανδίας με τη βία.

«Κανένα σχόλιο» ήταν η απάντησή του στον τηλεοπτικό σταθμό, καθώς επέμεινε ότι θα προχωρήσει στο «100%» με τα σχέδιά του να επιβάλει δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν υλοποιηθούν τα πλάνα που έχει για τη Γροιλανδία.

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες επικεντρώνονται στη Γροιλανδία, λέγοντας: «Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη, όχι στη Γροιλανδία».

Η Ευρώπη στα όριά της με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι κατά τη συνάντησή της με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ στο Νταβός της Ελβετίας, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη για «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας και του βασιλείου της Δανίας», εξηγώντας πως πρόκειται για ζήτημα ύψιστης σημασίας στις διατλαντικές σχέσεις.

Διαβεβαίωσε πως η ΕΕ επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους, σε στενή συνεργασία με τη Δανία, για την προώθηση των κοινών συμφερόντων ασφαλείας. Ανέφερε εξάλλου πως συζήτησαν για το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις, επισημαίνοντας πως η επιβολή δασμών δεν εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον.

Επιπλέον, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως κατά τη συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ συζητήθηκαν επίσης οι προσπάθειες με στόχο την «επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία».

Από την πλευρά του, το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στην περιοχή της Αρκτικής, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε μετά τη συνάντησή του με τον δανό υπουργό Άμυνας και τη γροιλανδή υπουργό Εξωτερικών.

«Συζητήσαμε για το πόσο σημαντική είναι η Αρκτική- συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας- στη συλλογική μας άμυνα και για το πώς η Δανία αυξάνει τις επενδύσεις σε βασικές δυνατότητες», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε ως σύμμαχοι σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα», συμπλήρωσε.

Η Δανία και η Γροιλανδία έχουν συζητήσει για το ενδεχόμενο αποστολής του ΝΑΤΟ στην Αρκτική, δήλωσε ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πόουλσεν, μετά τη συνάντηση του ίδιου και της γροιλανδής ΥΠΕΞ Βίβιαν Μότσφελτ με τον γενικό γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε στις Βρυξέλλες.

«Το έχουμε προτείνει αυτό. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ το έχει λάβει υπόψη του και πιστεύω πως μπορούμε πλέον να καθορίσουμε ένα πλαίσιο για το πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο», είπε ο Πόουλσεν. «Συνάδει επίσης με όσα έχουμε συζητήσει με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας», συμπλήρωσε ο υπουργός Άμυνας της Δανίας.

Σε άλλη γραμμή από την Ευρώπη η Ουγγαρία για τη Γροιλανδία

Το μέλλον της Γροιλανδίας δεν είναι ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουγγαρία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υποστηρίξει κοινό ανακοινωθέν της ΕΕ, δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Πράγα.

«Το θεωρούμε αυτό ως ένα διμερές ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί μέσω συνομιλιών μεταξύ των δύο μερών... Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα της ΕΕ», δήλωσε ο Σιγιάρτο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία - χώρα που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.