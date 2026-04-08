«Πρέπει να γίνει σημαντική δουλειά»: Πώς «είδαν» οι χώρες την απόφαση για κατάπαυση πυρός στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, ενώ οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας αναμένεται να ξεκινήσουν την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Η εκεχειρία, που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, θα οδηγήσει το Ιράν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, έναν ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο μέσω του οποίου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου.

Πολλές χώρες προχώρησαν σε δηλώσεις για την συμφωνία.

Ισραήλ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στις X ότι υποστηρίζει την απόφαση του Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς και την «προσπάθεια των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποτελεί πλέον απειλή σε θέματα πυρηνικών, πυραύλων και τρομοκρατίας για την Αμερική, το Ισραήλ, τους αραβικούς γείτονες του Ιράν και τον κόσμο».

Ο Νετανιάχου δήλωσε, ωστόσο, ότι η εκεχειρία «δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο», όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει χερσαία εισβολή και μάχονται με τη Χεζμπολάχ, που είναι σύμμαχος του Ιράν.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΕ χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν και ευχαριστεί το Πακιστάν για τη μεσολάβησή του.

«Χαιρετίζω την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μιας κατάπαυσης του πυρός δύο εβδομάδων. Προτρέπω όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή», αναφέρει με μήνυμά του στο «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες και παραμένει σε στενή επαφή με τους εταίρους της στην περιοχή». Ο Αντόνιο Κόστα εκφράζει, τέλος τις ευχαριστίες του προς το Πακιστάν και όλα τα άλλα μέρη που διευκόλυναν αυτή τη συμφωνία.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με δική της ανάρτηση στο «Χ», αναφέρει: «Χαιρετίζω την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν χθες το βράδυ. Φέρνει την απαραίτητη αποκλιμάκωση. Ευχαριστώ το Πακιστάν για τη μεσολάβησή του. Τώρα είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση σε αυτή τη σύγκρουση. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας προς το σκοπό αυτό».

Από την πλευρά της, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας ευχαριστεί το Πακιστάν και όλα τα άλλα μέρη που διευκόλυναν τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για κατάπαυση του πυρός - που αποτελεί «ένα βήμα πίσω από το χείλος του γκρεμού έπειτα από εβδομάδες κλιμάκωσης». Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τονίζει επίσης ότι η κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων δημιουργεί μια πολύ αναγκαία ευκαιρία για την άμβλυνση των απειλών, την αναχαίτιση των πυραύλων, την επανεκκίνηση της ναυτιλίας και τη δημιουργία χώρου για διπλωματία προς μια διαρκή συμφωνία, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν ξανά.

Η Κάλας αναφέρει ακόμη ότι επικοινώνησε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν και τον ευχαρίστησε για την εξασφάλιση αυτής της αρχικής συμφωνίας. «Η πόρτα της διαμεσολάβησης πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, καθώς τα υποκείμενα αίτια του πολέμου παραμένουν άλυτα. Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες και βρίσκεται σε επαφή με τους εταίρους της στην περιοχή», προσθέτει η Κ. Κάλας, επισημαίνοντας ότι τα θέματα αυτά θα τα συζητήσει σήμερα στη Σαουδική Αραβία.

Ιράκ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ χαιρέτισε την είδηση της εκεχειρίας, αλλά δήλωσε ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν πρέπει να δεσμευτούν στην συμφωνία για να επιτευχθεί μια διαρκής λύση.

«Καθώς το υπουργείο δηλώνει την υποστήριξή του στις περιφερειακές και διεθνείς προσπάθειες για τον περιορισμό των κρίσεων και δίνει προτεραιότητα στον διάλογο και τη διπλωματία, τονίζει την ανάγκη για πλήρη δέσμευση στην εκεχειρία και αποχή από οποιαδήποτε κλιμάκωση», ανέφερε το υπουργείο.

Το Ιράκ έχει εμπλακεί στον αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν, με ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και αμερικανικές δυνάμεις να ανταλλάσσουν πυρά σε έναν κλιμακούμενο κύκλο βίας.

Αίγυπτος

Το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός «αποτελεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να δημιουργηθεί χώρος για διαπραγματεύσεις, διπλωματία και εποικοδομητικό διάλογο».

Το υπουργείο ανέφερε σε δήλωση στο Facebook ότι η εκεχειρία πρέπει να βασίζεται στην πλήρη δέσμευση για «τη διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων και τον σεβασμό της ελευθερίας της διεθνούς ναυσιπλοΐας».

Η ανάρτηση ανέφερε επίσης ότι η Αίγυπτος θα συνεχίσει τις προσπάθειες με το Πακιστάν και την Τουρκία «για την προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», και ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις νόμιμες ανησυχίες για την ασφάλεια» των χωρών του Κόλπου.

Ηνωμένα Έθνη

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καλωσόρισε την ανακοίνωση και κάλεσε όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της εκεχειρίας «προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος προς μια διαρκή και ολοκληρωμένη ειρήνη στην περιοχή», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

Ο Γκουτέρες υπογράμμισε «ότι η παύση των εχθροπραξιών είναι επείγουσα ανάγκη για την προστασία των ζωών των αμάχων και την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου» και ευχαρίστησε το Πακιστάν και άλλες χώρες που συνέβαλαν στη διευκόλυνση της εκεχειρίας.

Ιαπωνία

Ο επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου της Ιαπωνίας, Μινόρου Κιχάρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το Τόκιο χαιρετίζει την είδηση της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως «θετική κίνηση», καθώς αναμένει μια «τελική συμφωνία».

Ο Μινόρου δήλωσε ότι η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Μαλαισία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί «σημαντική εξέλιξη [και] αποτελεί κρίσιμο βήμα προς την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την αποκατάσταση της τόσο αναγκαίας ειρήνης και σταθερότητας» στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, προέτρεψε «όλα τα μέρη να σεβαστούν πλήρως και να εφαρμόσουν όλους τους όρους της εκεχειρίας με καλή πίστη, προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη των εχθροπραξιών», αποφεύγοντας παράλληλα «προκλητικές ενέργειες ή μονομερή μέτρα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την εύθραυστη σταθερότητα της περιοχής ή να θέσουν σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια».

Αυστραλία

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε και η υπουργός Εξωτερικών Πένι Ουόνγκ εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία χαιρέτισαν την είδηση και εξέφρασαν την ελπίδα τους ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε μια μακροπρόθεσμη λύση.

«Το de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, σε συνδυασμό με τις επιθέσεις του σε εμπορικά πλοία, σε υποδομές πολιτών και σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, προκαλεί πρωτοφανείς διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό και επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων», δήλωσαν.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο πιο σημαντικές θα είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ανθρώπινο κόστος».

Ο Αλμπανέζε και η Ουόνγκ ευχαρίστησαν το Πακιστάν, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία για το έργο τους ως διαπραγματευτές.

Νέα Ζηλανδία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας, Γουίνστον Πίτερς, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του χαιρετίζει την είδηση για την κατάπαυση του πυρός, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανησυχίες.

«Αν και πρόκειται για ενθαρρυντικά νέα, παραμένει να γίνει σημαντική δουλειά τις επόμενες ημέρες για να εξασφαλιστεί μια διαρκής εκεχειρία», καθώς ο πόλεμος είχε «ευρείες επιπτώσεις και αναταραχές» στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Πίτερς εξήρε χώρες όπως το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο για το έργο τους στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, CNN και Politico