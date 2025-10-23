«Πράξη πολέμου» χαρακτηρίζει η Μόσχα τις κυρώσεις Τραμπ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες

Η Μόσχα αντιδρά οργισμένα στις νέες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Rosneft και της Lukoil, με κορυφαίους αξιωματούχους να κάνουν λόγο για «κήρυξη πολέμου» και «καταστροφή κάθε προοπτικής ειρήνης» με τη Δύση.

Οι κυρώσεις, που ανακοινώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στοχεύουν τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες του ρωσικού ενεργειακού τομέα — τις Rosneft και Lukoil — με την Ουάσινγκτον να υποστηρίζει ότι στόχος είναι «η αποδυνάμωση της ικανότητας του Κρεμλίνου να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο αντίπαλός μας, και ο ομιλητικός “ειρηνοποιός” Τραμπ έχει πλέον μπει πλήρως σε τροχιά πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Οι αποφάσεις που έλαβε αποτελούν πράξη πολέμου».

Ο Μεντβέντεφ πρόσθεσε ότι «η Ρωσία δεν πρόκειται να υποχωρήσει» και ότι ο μόνος δρόμος για «νίκη» είναι η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μέχρι την «ολοκληρωτική ήττα του καθεστώτος του Κιέβου».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τις κυρώσεις «αντιπαραγωγικές» και «αντίθετες σε κάθε προσπάθεια ειρήνευσης».

Η Μόσχα εκτιμά ότι η απόφαση της Ουάσινγκτον υπονομεύει «κάθε προοπτική διαλόγου» και μετατρέπει τη σύγκρουση στην Ουκρανία σε «άμεση αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ρωσίας».

«Αν η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι με τους προκατόχους της, θα οδηγηθεί στην αποτυχία», αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Κλιμάκωση ή πολιτικό μήνυμα;

Αναλυτές στη Μόσχα υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις αυτές πλήττουν τον «πυρήνα της ρωσικής οικονομίας», αλλά δεν είναι ικανές να ανατρέψουν τη στρατηγική της χώρας.

Η Ρωσία έχει ήδη αναπροσαρμόσει τις ενεργειακές της ροές προς την Ασία και, όπως τονίζει ο Μεντβέντεφ, «οι προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας έχουν αποτύχει».

Την ίδια ώρα, η Ε.Ε. ανακοίνωσε δικό της πακέτο μέτρων κατά της Μόσχας, στοχεύοντας τη «shadow fleet» μεταφοράς πετρελαίου και την εισαγωγή ρωσικού LNG — κάτι που η Ρωσία θεωρεί μέρος του ίδιου «πολεμικού σχεδίου της Δύσης».

Σαφές μήνυμα από τη Μόσχα

Το Κρεμλίνο δηλώνει πως θα απαντήσει «πολιτικά και οικονομικά» στις νέες κυρώσεις, ενώ σύμφωνα με το Reuters, ρωσικές αρχές εξετάζουν ήδη «στοχευμένα αντίμετρα» προς αμερικανικές εταιρείες και συμφέροντα στην Ευρασία.

Η Μόσχα θέλει να δείξει πως αντιλαμβάνεται τη νέα αυτή αμερικανική κίνηση όχι ως «διπλωματικό μοχλό πίεσης», αλλά ως ενεργό συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο.

«Η εποχή των ψευδαισθήσεων τελείωσε. Αν οι ΗΠΑ θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν σε όλα τα μέτωπα — οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό», καταλήγει ο Μεντβέντεφ.