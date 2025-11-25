«Πράσινο φως» από την Ουκρανία στο νέο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ, μεταδίδουν αμερικάνικα ΜΜΕ

Η Ουκρανία έχει δώσει θετική απάντηση στο ειρηνευτικό σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ, με ορισμένες λεπτομέρειες να απομένουν ακόμη προς διευθέτηση, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα που επικαλούνται με τη σειρά τους αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων στάλθηκε από την Ουάσιγκτον στο Κίεβο την περασμένη εβδομάδα. Κατά τις επαφές του Σαββατοκύριακου στη Γενεύη, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι κατέληξαν σε μια κοινή τροποποιημένη εκδοχή του πλάνου.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι -που είχαν παρουσιάσει το δικό τους σχέδιο- πραγματοποιούν αλλεπάλληλες συναντήσεις, προσπαθώντας να παρακολουθήσουν τον ρυθμό των συνομιλιών.

Οι πληροφορίες για πρόοδο έρχονται την ώρα που μεταδίδεται πως υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ανάμεσά τους ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ, βρίσκονται σήμερα στο Άμπου Ντάμπι για συνομιλίες, σε μια ακόμη προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ουκρανία: Τι αφαιρέθηκε από το αμερικάνικο ειρηνευτικό σχέδιο

Μετά το τριήμερο διαβουλεύσεων στη Γενεύη ανάμεσα σε Ουκρανούς, Αμερικανούς και Ευρωπαίους, το αρχικό σχέδιο των 28 σημείων έχει πλέον συρρικνωθεί σε 19. Όπως μεταδίδει το ABC, μεταξύ των θεμάτων που αφαιρέθηκαν είναι:

ο μελλοντικός αριθμός του ουκρανικού στρατού,

η κατ’ αρχήν αμνηστία για όσους συμμετείχαν στη σύγκρουση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ενθαρρυμένος από την πρόοδο, σημειώνοντας στο Truth Social ότι «κάτι καλό θα μπορούσε να συμβεί».

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για μια γρήγορη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι τα εκκρεμή ζητήματα «δεν είναι ανυπέρβλητα».

Αντίστοιχα, ο επικεφαλής των ουκρανικών διαπραγματεύσεων Αντρίι Γιέρμακ μίλησε για «πολύ καλές προόδους», ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η νέα εκδοχή του σχεδίου αντανακλά «τις περισσότερες από τις βασικές προτεραιότητες» του Κιέβου.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ταγίπ Ερντογάν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε πως το αρχικό αμερικανικό σχέδιο «θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για μια τελική ειρηνευτική λύση», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Με πληροφορίες από Sky News