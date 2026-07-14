Πούτιν: Yπόσχεται πιο ισχυρά πλήγματα σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφός της με αντίποινα που θα είναι «αρκετές φορές πιο ισχυρά».

Αυτές οι δηλώσεις επιβεβαιώνουν το προ ημερών ρεπορτάζ του Reuters που ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος όχι μόνο δεν ακούει τις εκκλήσεις για ειρήνη με την Ουκρανία, αλλά σκοπεύει να απαντήσει στις πρόσφατες επιθέσεις του Κιέβου.

Η Μόσχα έχει απειλήσει να κλιμακώσει τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τάνκερ τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις καυσίμων εντός της Ρωσίας.

Ουκρανικά drones χτύπησαν 15 ρωσικά σκάφη στην Αζοφική Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων επτά τάνκερ, όπως δήλωσε ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε από την πλευρά του νωρίτερα ότι έπληξε υποδομές που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση στρατιωτικών φορτίων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας ζημιές στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ