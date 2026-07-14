ΔΙΕΘΝΗ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Διεθνή

Πούτιν: Yπόσχεται πιο ισχυρά πλήγματα σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις

Η Μόσχα έχει απειλήσει να κλιμακώσει τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου

The LiFO team
The LiFO team
ΒΑΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ Facebook Twitter
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Φωτ. Eurokinissi
0

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφός της με αντίποινα που θα είναι «αρκετές φορές πιο ισχυρά». 

Αυτές οι δηλώσεις επιβεβαιώνουν το προ ημερών ρεπορτάζ του Reuters που ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος όχι μόνο δεν ακούει τις εκκλήσεις για ειρήνη με την Ουκρανία, αλλά σκοπεύει να απαντήσει στις πρόσφατες επιθέσεις του Κιέβου.

Η Μόσχα έχει απειλήσει να κλιμακώσει τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και τάνκερ τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας σοβαρές ελλείψεις καυσίμων εντός της Ρωσίας.

Ουκρανικά drones χτύπησαν 15 ρωσικά σκάφη στην Αζοφική Θάλασσα στη διάρκεια της νύχτας, μεταξύ των οποίων επτά τάνκερ, όπως δήλωσε ο διοικητής των ουκρανικών δυνάμεων drones.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε από την πλευρά του νωρίτερα ότι έπληξε υποδομές που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση στρατιωτικών φορτίων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, προκαλώντας ζημιές στο λιμάνι Τσορνομόρσκ, κοντά στην Οδησσό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΥΤΙΝ-ΠΟΛΕΜΟΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΡΩΣΙΑ-REUTERS

Διεθνή / Reuters: Πιο πιθανή η κλιμάκωση του πολέμου από τον Πούτιν, παρά η ειρήνη

Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου, λιμάνια και αποθήκες καυσίμων στη Ρωσία, καθώς και σε εδάφη της Ουκρανίας υπό ρωσική κατοχή, έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις καυσίμων
THE LIFO TEAM
ΡΩΣΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΝΤΙΖΕΛ ΑΓΟΡΑ ΟΥΚΡΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

Διεθνή / Ρωσία: Απαγορεύει τις εξαγωγές ντίζελ για να στηρίξει την εγχώρια αγόρα μετά τις ουκρανικές επιθέσεις

Οδηγοί σε πολλές περιοχές της Ρωσίας βρίσκονται αντιμέτωποι με ουρές για ανεφοδιασμό, καθώς τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές περιορίζουν την προσφορά ντίζελ και βενζίνης.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΑΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ ΡΩΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Πούτιν: Yπόσχεται πιο ισχυρά πλήγματα σε απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις

Η Μόσχα έχει απειλήσει να κλιμακώσει τον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια, καθώς το Κίεβο έχει στοχοποιήσει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου
THE LIFO TEAM
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ LGBTQ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2034

Διεθνή / «Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι»: Η Σαουδική Αραβία αλλάζει στάση για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα ενόψει Μουντιάλ 2034

Αν και έχουν γίνει σημαντικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στη Σαουδική Αραβία, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η δημόσια υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μπορεί ακόμη να οδηγήσει σε συλλήψεις και διώξεις
THE LIFO TEAM
Σίδνεϊ: Θρησκευτικές ομάδες έβαλαν στο στόχαστρο queer στέκι σε πρώην εκκλησία.

Διεθνή / Σίδνεϊ: Θρησκευτικές ομάδες έβαλαν στο στόχαστρο κουίρ στέκι σε πρώην εκκλησία

Το Divine Playhouse άνοιξε ως ΛΟΑΤΚΙ+ καλλιτεχνικός χώρος σε πρώην εκκλησία του Σίδνεϊ. Μετά τις αντιδράσεις θρησκευτικών ομάδων, ο ιδιοκτήτης ζήτησε να σταματήσουν οι εκδηλώσεις, κάνοντας λόγο για «προσβλητική δραστηριότητα».
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΔΑΣΜΟΙ

Διεθνή / Η κυβέρνηση Τραμπ επέστρεψε 81 δισ. δολάρια σε εταιρείες αφότου οι δασμοί κρίθηκαν παράνομοι

Ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι οι δασμοί θα ενίσχυαν τη βιομηχανία, θα βελτίωναν τις εμπορικές συμφωνίες και θα μείωναν το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ, κάτι που δεν συνέβη
THE LIFO TEAM
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΡΩΣΙΑ ΕΕ ΔΑΝΕΙΟ

Διεθνή / Βρετανία: Θα συμμετάσχει στο δανειακό πρόγραμμα της ΕΕ για την Ουκρανία

Η βρετανική κυβέρνηση χαιρέτισε τη συμμετοχή της στο δάνειο, αφού το σχέδιο του Λονδίνου να ενταχθεί σε ένα ξεχωριστό ταμείο της ΕΕ ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδύσεις στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας απέτυχε τον Νοέμβριο
THE LIFO TEAM
 
 