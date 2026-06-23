Πούτιν: «Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία»

Η Δύση, με αιχμή του δόρατος το ΝΑΤΟ, προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε εκατοντάδες απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών που συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα.

Μέχρι στιγμής, τα μέλη της Συμμαχίας έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, είπε ο Ρώσος πρόεδρος. Πλέον, συμπλήρωσε, συζητούν ανοικτά στη Δύση ότι «προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον μας και αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες».

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία, είπε ο ίδιος.

Σχεδόν το 40% του ρωσικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή», τόνισε ο 73χρονος Πούτιν.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, ώθησε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ να υποστηρίξουν το Κίεβο με εκτεταμένη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ουκρανία»

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με την Ουκρανία.

Στην τοποθέτησή του, τόνισε ότι ο νέος κύκλος συνομιλιών μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα χτυπήματα της Ουκρανίας σε μη στρατιωτικές υποδομές δεν επηρεάζουν την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο μέτωπο, ενώ σχολίασε ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις -κυρίως μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών- έχουν στόχο την αποσταθεροποίηση της ρωσικής κοινωνίας και τη δημιουργία ανασφάλειας.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με το Κίεβο», δήλωσε ο Λαβρόφ

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε νωρίτερα σήμερα και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με το Κίεβο, όπως πάντα», δήλωσε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου το 2022 και επαναλήφθηκαν το 2025.

Εντούτοις, δεν έδειξε καμία αλλαγή στη θέση της Μόσχας -την οποία απορρίπτει το Κίεβο- να παραδώσει η Ουκρανία το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής του Ντονμπάς, το οποίο έχει υπερασπιστεί με επιτυχία από τις ρωσικές δυνάμεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters