Πούτιν και Ζελένσκι ανταλλάσσουν φιλί στο στόμα – Η ιδιαίτερη αφίσα σε δρόμο της Ιταλίας με αφορμή το pride

Ιταλός street artist δημιούργησε πόστερ που δείχνει τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να ανταλλάσσουν ένα φιλί στο στόμα. Η αφίσα αναρτήθηκε μέρες πριν την παρέλαση για το pride στην Ιταλία.

Ο Αντρέα Βίλα, ο οποίος είναι γνωστός και ως ο Ιταλός Μπάνκσι - παρότι δεν αποδέχεται τον χαρακτηρισμό, ανήρτησε το πόστερ σε δρόμο του Τορίνου την Τετάρτη εν αναμονής της παρέλασης της 18ης Ιουνίου.

Προ διαστήματος είχε δημιουργήσει άλλο ένα πόστερ που έδειχνε τον Πούτιν σε ρόλο Αδόλφου Χίτλερ, με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πούτιν και Ζελένσκι φορούν κοστούμια και στο φόντο υπάρχουν οι σημαίες των χωρών τους. Ενώνουν τα χείλη και αγκαλιάζονται, με το χέρι του Ρώσου να είναι περασμένο στον ώμο του Ουκρανού ηγέτη.

Το hashtag #PrideAndLove είναι στην κορυφή του πόστερ.

Ο Βίλα δήλωσε στο Newsweek ότι η εικόνα είναι εμπνευσμένη από το έργο του Ρώσου ζωγράφου Ντμίτρι Βρούμπελ «My God, Help Me to Survive This Deadly Love», μια τοιχογραφία που βρίσκεται σε ένα σωζόμενο τμήμα του Τείχους του Βερολίνου.

Η τοιχογραφία απεικονίζει τον σοβιετικό ηγέτη Λεονίντ Μπρέζνιεφ και τον Έριχ Χόνεκερ, τον ηγέτη της Ανατολικής Γερμανίας, να επιδίδονται σε ένα είδος πλατωνικού χαιρετισμού, γνωστού ως σοσιαλιστικό αδελφικό φιλί.

«Ήθελα να εκπροσωπήσω την υπερηφάνεια της Ρωσίας, μιας χώρας που δεν γνώρισε ποτέ πραγματική δημοκρατία, επειδή φοβάται πολύ μήπως χάσει το ρόλο της ως παγκόσμια δύναμη» δήλωσε ο Βίλα για την αφίσα. «Και την ελπίδα ότι τα δύο κράτη μπορούν να τα βρουν και να τερματίσουν τη σύγκρουση».

Με πληροφορίες από Newsweek