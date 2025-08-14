Πούτιν και Τραμπ θα συζητήσουν για οικονομική συνεργασία αύριο, λέει το Κρεμλίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συζητήσουν την «οικονομική συνεργασία», καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία και θέματα παγκόσμιας ασφάλειας κατά τη σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα την Παρασκευή, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου, δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ θα έχουν μια κατ' ιδίαν συνάντηση στις 11:30 π.μ. τοπική ώρα, πριν από τις συνομιλίες με τις αντιπροσωπείες, στις οποίες θα συμμετέχουν πέντε αξιωματούχοι από κάθε πλευρά.

Η σύνοδος κορυφής θα είναι η πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία.

Η Μόσχα πιστεύει ότι υπάρχει «τεράστιο, αναξιοποίητο δυναμικό για εμπορική και οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουσάκοφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.

Η ρωσική αντιπροσωπεία περιλαμβάνει τον υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ και τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν για την οικονομική συνεργασία, καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ και τον Ουσάκοφ, πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Financial Times, Reuters