Πούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ουκρανία

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με την Ουκρανία.

Στην τοποθέτησή του, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι ο νέος κύκλος συνομιλιών μπορεί να πραγματοποιηθεί στη βάση του προσχεδίου συμφωνίας που είχε διαμορφωθεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι τα χτυπήματα της Ουκρανίας σε μη στρατιωτικές υποδομές δεν επηρεάζουν την εξέλιξη των επιχειρήσεων στο μέτωπο, ενώ σχολίασε ότι οι συγκεκριμένες επιθέσεις -κυρίως μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών- έχουν στόχο την αποσταθεροποίηση της ρωσικής κοινωνίας και τη δημιουργία ανασφάλειας.

«Οι επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων αποσκοπούν στο να προκαλέσουν αβεβαιότητα, σε μια περίοδο που η Δύση στηρίζει ενεργά την Ουκρανία», δήλωσε ο Πούτιν.

Τέλος, εκτίμησε πως οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται κοντά στην κατάληψη της Κοστιαντίβκα στην περιοχή του Ντονέτσκ, ένα σημείο που θεωρείται κομβικό στο «σύστημα οχυρώσεων» της Ουκρανίας, στα ανατολικά.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με το Κίεβο», δήλωσε ο Λαβρόφ

Παρόμοιες δηλώσεις έκανε νωρίτερα σήμερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με το Κίεβο, όπως πάντα», δήλωσε ο Λαβρόφ στους δημοσιογράφους, αναφερόμενος στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου το 2022 και επαναλήφθηκαν το 2025.

Εντούτοις, δεν έδειξε καμία αλλαγή στη θέση της Μόσχας -την οποία απορρίπτει το Κίεβο- να παραδώσει η Ουκρανία το υπόλοιπο τμήμα της περιοχής του Ντονμπάς, το οποίο έχει υπερασπιστεί με επιτυχία από τις ρωσικές δυνάμεις.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews

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