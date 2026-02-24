Πούτιν: Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της θα το μετανιώσουν αν χρησιμοποιήσουν πυρηνικά κατά της Ρωσίας

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ουκρανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της «θα το μετανιώσουν» αν «ωθήσουν τη Ρωσία στα άκρα», υιοθετώντας παράλληλα αβάσιμους ισχυρισμούς ρωσικών υπηρεσιών ότι Βρετανία και Γαλλία εξετάζουν σενάρια πυρηνικής ενίσχυσης του Κιέβου.

Μιλώντας σε συνεδρίαση της FSB, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι το Κίεβο «ποντάρει στην τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να επικρατήσει στο πεδίο της μάχης. Πρόσθεσε ότι Βρετανία και Γαλλία «πιθανότατα καταλαβαίνουν» πού μπορεί να οδηγήσει οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ρωσίας «με πυρηνικό στοιχείο».

Η αφορμή για τις αναφορές περί «πυρηνικού σεναρίου» ήταν ανακοίνωση της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR), η οποία κατηγόρησε το Λονδίνο και το Παρίσι ότι εργάζονται για να βοηθήσουν την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες και μέσα μεταφοράς. Η SVR δεν δημοσίευσε έγγραφα ή άλλα στοιχεία, ενώ δυτικά μέσα σημειώνουν ότι παρόμοιες κατηγορίες έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν χωρίς τεκμηρίωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για την έκρηξη κοντά στον σταθμό Σαβιόλοφσκι στη Μόσχα, από την οποία σκοτώθηκε ένας τροχονόμος και τραυματίστηκαν δύο ακόμη άτομα. Υποστήριξε ότι ο δράστης στρατολογήθηκε μέσω διαδικτύου και ότι ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε εξ αποστάσεως. Η εκδοχή αυτή δεν ταυτίζεται με προηγούμενες ρωσικές αναφορές που είχαν περιγράψει το περιστατικό ως επίθεση αυτοκτονίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος κάλεσε τις υπηρεσίες ασφαλείας να εντείνουν τις επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας και προειδοποίησε για πιθανές δολιοφθορές σε αγωγούς και άλλες ενεργειακές υποδομές, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για επικείμενες επιθέσεις.

Μεντβέντεφ με νέες πυρηνικές απειλές

Λίγο νωρίτερα, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι, αν Βρετανία και Γαλλία παρείχαν στο Κίεβο πυρηνική τεχνολογία, η Ρωσία θα μπορούσε να απαντήσει με «οποιοδήποτε μέσο», συμπεριλαμβανομένων μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, κατά στόχων στην Ουκρανία και, «εφόσον χρειαστεί», και κατά των χωρών που θα λειτουργούσαν ως προμηθευτές.

Υποστήριξε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παραβίαζε τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων και ότι θα «άλλαζε ριζικά» την κατάσταση.

Στη συνέχεια, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ ανέφερε ότι το ζήτημα θα επηρεάσει τη ρωσική στάση στις συνομιλίες και υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα ενημερωθούν για όσα ισχυρίζεται η ρωσική πλευρά.

Η βρετανική κυβέρνηση διέψευσε τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους απόπειρα αποπροσανατολισμού, και δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία αλήθεια» σε σχέδια παροχής πυρηνικού όπλου ή σχετικής τεχνολογίας στην Ουκρανία. Η Γαλλία δεν είχε προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο, ενώ το Κίεβο απέρριψε εκ νέου τους ισχυρισμούς,

«Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το πλούσιο ιστορικό παραπληροφόρησης τους, επιχειρούν για ακόμη μία φορά να ανασύρουν τον παλιό ισχυρισμό περί “βρόμικης βόμβας”», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Χεόρχι Τίχι.

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας: η Ουκρανία έχει επανειλημμένα απορρίψει αυτούς τους αβάσιμους ρωσικούς ισχυρισμούς και τους διαψεύδει εκ νέου και κατηγορηματικά. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις “βρόμικες” πληροφοριακές επιθέσεις της Ρωσίας».

