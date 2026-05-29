Πούτιν για το drone στη Ρουμανία: Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν είναι ρωσικό

«Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει», αν το drone που συνετρίβη σε πολυκατοικία στη Ρουμανία προήλθε από τη Ρωσία, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι ουκρανικό drone.

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους, ότι μόλις είχε μάθει για το περιστατικό και πρότεινε να παραδοθούν στη Ρωσία τα θραύσματα του drone που εξερράγη στη Ρουμανία, ώστε η Μόσχα να μπορέσει να διεξάγει δική της ανεξάρτητη έρευνα.

Νωρίτερα σήμερα, η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι ένα drone τραυμάτισε δύο ανθρώπους στην πόλη Γκαλάτσι, νοτιοανατολικά της χώρας, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης με στόχο τη γειτονική Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες.

«Ποιος από τη Ρουμανία λέει ότι πρόκειται για ρωσικό drone;» ρώτησε ο Πούτιν τους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου στην Αστανά του Καζακστάν. «Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποια είναι η προέλευση αυτού του drone μέχρι να γίνει εξέταση», πρόσθεσε και ανέφερε ότι ουκρανικά drones είχαν εντοπιστεί στο παρελθόν στη Φινλανδία, την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής. «Η πρώτη αντίδραση ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή που παρατηρείται τώρα στη Ρουμανία: "Έρχονται οι Ρώσοι"», δήλωσε ο Πούτιν. «Στη συνέχεια, μετά από λίγο, αποδείχθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με ρωσικά drones» κατέληξε.

Η αντίδραση της Δύσης ήταν άμεση. Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Η επιθετικότητα της Ρωσίας έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Μια ρωσική εισβολή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, τραυματίζοντας αμάχους. Σε έδαφος της ΕΕ».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε, πως οι κατηγορίες περί ρωσικών drones που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία.

Drone στη Ρουμανία: Το χρονικό

Το drone έπληξε πολυκατοικία στην ανατολική Ρουμανία, προκαλώντας έκρηξη, φωτιά και τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το χτύπημα σημειώθηκε στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, το drone ήταν τύπου Geran-2 - η ρωσική εκδοχή του ιρανικού Shahed-136 - και πέταξε για περίπου τέσσερα λεπτά μέσα στον ρουμανικό εναέριο χώρο πριν πέσει πάνω σε πολυκατοικία.

Οι αρχές ανέφεραν ότι το drone μετέφερε εκρηκτικά, τα οποία εξερράγησαν κατά την πρόσκρουση στο κτίριο.

Η έκρηξη προκάλεσε φωτιά στον 10ο όροφο της πολυκατοικίας, ενώ περίπου 70 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από το σημείο. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η Ρουμανία ανακοίνωσε ότι απογείωσε δύο μαχητικά F-16 και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο όταν το drone εντοπίστηκε στα ραντάρ.

Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας εξήγησαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν πυρ προς κατεύθυνση που θα παραβίαζε τον ουκρανικό εναέριο χώρο.

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian

