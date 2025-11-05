Πούτιν: Εντολή για προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών μετά τις δηλώσεις Τραμπ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την Τετάρτη τους κορυφαίους αξιωματούχους της ρωσικής κυβέρνησης να καταθέσουν σχέδια για την πιθανή επανέναρξη πυρηνικών δοκιμών, σε άμεση απάντηση στην αιφνιδιαστική εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των δοκιμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες.

Σε τηλεοπτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι είχε ήδη προειδοποιήσει την Ουάσιγκτον και άλλες χώρες πως, εάν προχωρήσουν σε τέτοιες δοκιμές, «η Ρωσία θα αναγκαστεί να λάβει τα κατάλληλα αντίμετρα». Ζήτησε από τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας «να συγκεντρώσουν πρόσθετες πληροφορίες, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να υποβάλουν συντονισμένες προτάσεις για την πιθανή έναρξη προετοιμασιών πυρηνικών δοκιμών».

Ο υπουργός Άμυνας Andrei Belousov στήριξε δημόσια την πρόταση, λέγοντας ότι «πρέπει να απαντήσουμε ανάλογα στις ενέργειες της Ουάσιγκτον» και κάλεσε «να ξεκινήσουν αμέσως οι προετοιμασίες για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές». Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, στρατηγός Valery Gerasimov, προειδοποίησε ότι εάν η Ρωσία δεν κινηθεί τώρα, θα χάσει την ευκαιρία να ανταποκριθεί γρήγορα, καθώς η διαδικασία προετοιμασίας μπορεί να διαρκέσει «από μήνες έως και χρόνια».

Ανησυχία για την πρόθεση των ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, Alexander Darchiev, απέστειλε τηλεγράφημα σε Αμερικανούς αξιωματούχους ζητώντας διευκρινίσεις για τις «αμφιλεγόμενες δηλώσεις» του προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με τον Sergey Naryshkin, επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας (SVR). Όπως είπε, εκπρόσωποι τόσο του Λευκού Οίκου όσο και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκαν να σχολιάσουν, περιοριζόμενοι στο ότι θα μεταφέρουν τις πληροφορίες στους ανωτέρους τους και θα απαντήσουν «αν κριθεί αναγκαίο».

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας επρόκειτο αρχικά να επικεντρωθεί στα ζητήματα μεταφορών, ωστόσο ο πρόεδρος της Δούμας, Vyacheslav Volodin, ζήτησε πρώτα να συζητηθεί η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον για επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών.

Η εντολή Τραμπ, που δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, προέβλεπε την άμεση έναρξη δοκιμών «σε ίσους όρους» με άλλες χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή από το 1992, ενώ η Κίνα και η Γαλλία σταμάτησαν το 1996 και η Σοβιετική Ένωση το 1990.

Αμφιβολίες και τεχνικοί περιορισμοί

Η ανακοίνωση του Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από ειδικούς και επιστήμονες, που προειδοποιούν ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να ενθαρρύνουν τη Μόσχα και το Πεκίνο χωρίς ουσιαστικό όφελος για την Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ διαθέτουν μόνο έναν πιθανό χώρο δοκιμών, το πρώην Nevada Nuclear Test Site κοντά στο Λας Βέγκας, που θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο χρόνια για να καταστεί λειτουργικός.

Οι αντικρουόμενες δηλώσεις από την Ουάσιγκτον έχουν αφήσει τη Μόσχα «όχι απολύτως βέβαιη για τα μελλοντικά βήματα των ΗΠΑ», ανέφερε ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Sergei Shoigu. Ο ίδιος επισήμανε ότι η έλλειψη σαφήνειας για το αν η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει πραγματικές εκρηκτικές δοκιμές ή απλώς τεχνικές προσομοιώσεις, δυσκολεύει τον σχεδιασμό της ρωσικής απάντησης.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει πυρηνική ρητορική μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, προειδοποιώντας τις δυτικές χώρες να μην εμπλακούν στρατιωτικά. Τον περασμένο μήνα είχε δηλώσει ότι η Ρωσία ολοκλήρωσε πολύωρη δοκιμή του πυρηνοκίνητου πυραύλου Burevestnik, ο οποίος – σύμφωνα με τη Μόσχα – μπορεί να παρακάμπτει τα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας.

Το νορβηγικό υπουργείο Άμυνας είχε επιβεβαιώσει ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από το αρχιπέλαγος Novaya Zemlya, στον αρκτικό βορρά της Ρωσίας. Ο υπουργός Άμυνας Andrei Belousov επανέφερε χθες το ίδιο σημείο, λέγοντας ότι «η ετοιμότητα των δυνάμεων και των μέσων στο κεντρικό πεδίο δοκιμών στο αρχιπέλαγος Novaya Zemlya επιτρέπει την έναρξη πυρηνικών δοκιμών σε σύντομο χρονικό διάστημα».

