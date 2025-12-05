Πούτιν: «Είτε τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν είτε θα πάρουμε το Ντονμπάς με τη βία»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ξανά ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, αλλιώς η Ρωσία θα την καταλάβει διά της βίας, απορρίπτοντας οποιονδήποτε συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ή θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από εκεί», δήλωσε στο India Today. Η Μόσχα ελέγχει περίπου το 85% του Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αποκλείσει την παραχώρηση εδαφών.

Οι δηλώσεις Πούτιν έρχονται μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι οι διαπραγματευτές του για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο πιστεύουν πως ο Ρώσος ηγέτης «θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο», μετά τις συνομιλίες της Τρίτης στη Μόσχα.

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος βρέθηκε στη Μόσχα, επρόκειτο να συναντήσει την ουκρανική ομάδα στη Φλόριντα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συνομιλίες της Τρίτης στο Κρεμλίνο ήταν «αρκετά καλές», προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς να ειπωθεί το τι θα ακολουθήσει, καθώς «πάντα χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αναμένει απάντηση από την Ουάσιγκτον μετά τη συνάντηση στη Ρωσία.

«Τώρα περιμένουμε την αντίδραση των Αμερικανών συναδέλφων μας για τις συζητήσεις που είχαμε την Τρίτη», δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ στο RIA.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, ούτε έχει οριστεί ημερομηνία για νέα συνάντηση με τον Γουίτκοφ.

Η αρχική εκδοχή του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου προέβλεπε την παράδοση των περιοχών του Ντονμπάς που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο στη ντε φάκτο εξουσία του Πούτιν – όμως η ομάδα Γουίτκοφ παρουσίασε μια τροποποιημένη εκδοχή στη Μόσχα.

Στη συνέντευξή του στο India Today, ενόψει της επίσημης επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, ο Πούτιν είπε πως δεν είχε δει τη νέα εκδοχή πριν από τις συνομιλίες με τον Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ.

«Γι’ αυτό έπρεπε να εξετάσουμε κάθε σημείο, γι’ αυτό κράτησε τόσο πολύ», είπε ο Ρώσος ηγέτης. Πρόσθεσε επίσης ότι η Μόσχα διαφωνεί με τμήματα του αμερικανικού σχεδίου.

«Κάποιες φορές λέγαμε ότι ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά εκείνο δεν μπορούμε να το δεχτούμε», σημείωσε ο Πούτιν.

Δεν κατονόμασε τα ακανθώδη ζητήματα. Τουλάχιστον δύο σημαντικά σημεία διαφωνίας παραμένουν: η τύχη των ουκρανικών εδαφών που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο ανώτερος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν και βασικός διαπραγματευτής, Γιούρι Ουσάκοφ, είχε δηλώσει αμέσως μετά τις συνομιλίες ότι δεν επήλθε «κανένας συμβιβασμός» για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ουσάκοφ υπονόησε επίσης ότι η διαπραγματευτική θέση της Ρωσίας είχε ενισχυθεί, χάρη –όπως υποστηρίζει η Μόσχα– στις πρόσφατες επιτυχίες της στο πεδίο της μάχης.

Η Ουκρανία έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Ρωσία ότι καθυστερεί σκόπιμα οποιαδήποτε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με στόχο να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

Σχολιάζοντας τις συνομιλίες στο Κρεμλίνο, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίνιι Συμπιά δήλωσε ότι ο Πούτιν «σπαταλά τον χρόνο του κόσμου».

Η Ουκρανία έχει επιμείνει ότι χρειάζεται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας σε οποιαδήποτε συμφωνία.

Την Τετάρτη, ο Ζελένσκι είπε πως «ο κόσμος αντιλαμβάνεται καθαρά ότι υπάρχει πραγματική ευκαιρία να τελειώσει ο πόλεμος» – αλλά οι διαπραγματεύσεις πρέπει να «συνοδεύονται από πίεση προς τη Ρωσία», την οποία το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του κατηγορούν ότι σκόπιμα κωλυσιεργεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι κορυφαίοι διαπραγματευτές του κατάφεραν να πετύχουν ορισμένες βασικές αλλαγές στο αρχικό αμερικανικό σχέδιο –το οποίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα ευνοϊκό για τη Μόσχα– κατά τις συνομιλίες με αμερικανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη στις 23 Νοεμβρίου.

Σε κοινή δήλωση, οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές ανέφεραν ότι είχαν καταρτίσει ένα «επικαιροποιημένο και βελτιωμένο πλαίσιο ειρήνης» – χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι διαπραγματευτές –οι οποίοι είχαν εκφράσει ανησυχία για το αρχικό αμερικανικό σχέδιο– βρίσκονταν επίσης στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα, όπου συναντήθηκαν ξεχωριστά με την ουκρανική και την αμερικανική ομάδα.

Η απόρρητη απομαγνητοφώνηση

Σε άλλο δημοσίευμα την Πέμπτη, το γερμανικό Der Spiegel ανέφερε ότι έχει εξασφαλίσει απόρρητη απομαγνητοφώνηση τηλεδιάσκεψης στην οποία Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφραζαν ανησυχίες για τις αμερικανικές διαπραγματεύσεις.

«Υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο ζήτημα του εδάφους, χωρίς να υπάρχει σαφήνεια ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας», φέρεται να είπε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με αγγλικό απομαγνητοφωνημένο κείμενο της τηλεδιάσκεψης της Δευτέρας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς φέρεται να προειδοποίησε ότι ο Ζελένσκι πρέπει να είναι «εξαιρετικά προσεκτικός τις επόμενες ημέρες».

«Παίζουν παιχνίδια, και με εσάς και με εμάς», φέρεται να είπε ο Μερτς.

Ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ φέρεται να πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους».

Σε ερώτημα του Der Spiegel, το γαλλικό Ελιζέ απάντησε ότι «ο πρόεδρος δεν εξέφρασε τον εαυτό του με αυτούς τους όρους». Το γραφείο του Μακρόν αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενο εμπιστευτικότητα.

Ο Στουμπ αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ο Μερτς δεν έχει προβεί σε δηλώσεις.

Με πληροφορίες από BBC