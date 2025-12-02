Πούτιν: Εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, η Ρωσία είναι «έτοιμη τώρα»

Με αναφορές περί ενδεχόμενου πολέμου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε το μήνυμά του στην Ευρώπη, εν μέσω των συνομιλιών για ειρήνη στην Ουκρανία.

Εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, η Ρωσία είναι «έτοιμη τώρα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας, πως οι Ευρωπαίοι αποκλείστηκαν μόνοι τους από τις συζητήσεις. Τους κατηγόρησε ακόμη, πως «εμποδίζουν» τις προτάσεις των ΗΠΑ και ότι «δεν έχουν ειρηνική ατζέντα».

Δε δίστασε να χαρακτηρίσει τους Ευρωπαίους υποστηρικτές του πολέμου και ως ανθρώπους που δεν έχουν ειρηνική ατζέντα.

Η Ρωσία δεν σκοπεύει να πολεμήσει με ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, η Ρωσία είναι «έτοιμη τώρα» διαμήνυσε πιο αναλυτικά ο Πούτιν. Όπως τόνισε, σε μια τέτοια περίπτωση, η Μόσχα δεν θα έχει «κανέναν για να διαπραγματευτεί».

Ο Πούτιν έκανε ξεκάθαρο, ότι οι απαιτήσεις που έχει η Ευρώπη δεν γίνονται αποδεκτές από τη Ρωσία, που τις θεωρεί απολύτως απαράδεκτες.

Πούτιν: «Να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα»

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος κατέστησε σαφές, πως η Ρωσία θα λάβει μέτρα εναντίον των δεξαμενόπλοιων των χωρών που βοηθούν την Ουκρανία, περιγράφοντας τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά στην Τουρκία ως πειρατεία. Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών εγκαταστάσεων και πλοίων, σύμφωνα με τον Πούτιν.

Απείλησε δε, να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα σε απάντηση στις επιθέσεις με drones στα δεξαμενόπλοια: «Η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ' αρχήν αδύνατη».

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο ασφαλείας, ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα την ώρα που κατευθύνονταν προς ρωσικό λιμάνι προκειμένου να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές.

Σήμερα, ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία, με κατεύθυνση από τη Ρωσία προς τη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση ανοικτά των τουρκικών ακτών.

Το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό.

Ανησυχία στην Ευρώπη για σχέδιο που ευνοεί τη Ρωσία

Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την Ουκρανία, ενδέχεται να ασκήσουν πίεση στο Κίεβο να κάνει παραχωρήσεις, σύμφωνα με την επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, εξέφρασε ανησυχίες πως οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, θα ασκήσουν πίεση στην Ουκρανία να κάνει παραχωρήσεις, με αφορμή τη συνάντηση Γουίτκοφ και Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Τραμπ που όπως πρόσφατα αποκαλύφθηκε, καθοδηγούσε Ρώσους αξιωματούχους για το πώς να κερδίσουν την εύνοια του Αμερικανού προέδρου, έφτασε στη Μόσχα μετά τις συνομιλίες για την Ουκρανία το Σαββατοκύριακο.

«Φοβάμαι ότι όλη η πίεση θα ασκηθεί στο θύμα, δηλαδή ότι η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει παραχωρήσεις και να αναλάβει υποχρεώσεις», δήλωσε η Κάλλας για την επικείμενη συνάντηση Γουίτκοφ-Πούτιν και συμπλήρωσε: «Για να επιτευχθεί ειρήνη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρωσία είναι που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και που συνεχίζει αυτόν τον πόλεμο και που στοχεύει καθημερινά τους πολίτες και τις υποδομές, για να προκαλέσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά».