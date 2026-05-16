Πούτιν: Διήμερη επίσκεψη στην Κίνα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Κίνα στις 19 και 20 Μαΐου, έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της χώρας, Σι Τζινπίνγκ.

Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου συμπίπτει με την 25η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, η οποία αποτελεί τη βάση των διμερών σχέσεων των δύο χωρών, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, αλλά και τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας και της συνολικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ρωσίας και Κίνας.

Παράλληλα, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ θα ανταλλάξουν απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και ανακατατάξεων στο παγκόσμιο σκηνικό.

Σύμφωνα και πάλι με την ανακοίνωση του Κρεμλίνου, οι δύο ηγέτες θα παραστούν επίσης στην τελετή έναρξης των «Ετών Εκπαίδευσης Ρωσίας–Κίνας 2026–2027», μιας κοινής πρωτοβουλίας που στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Μετά τις συνομιλίες, αναμένεται να υπογραφεί κοινή δήλωση, καθώς και σειρά διμερών συμφωνιών σε διακυβερνητικό και διακρατικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει ακόμη συνάντηση του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον πρωθυπουργό του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας, Li Qiang, με βασικό θέμα τις προοπτικές οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.