ΠΟΥ: Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως έχει βιώσει στη ζωή της ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία

Σχεδόν 840 εκατομμύρια γυναίκες, ή περίπου 1 στις 3 παγκοσμίως έχει υποστεί κάποια στιγμή στη ζωή της ενδοοικογενειακή ή σεξουαλική βία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Η βία κατά των γυναικών παραμένει μια από τις πιο επίμονες κρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, με πολύ μικρή πρόοδο να έχει σημειωθεί σε δύο δεκαετίες», τονίζει ο ΠΟΥ και ενημερώνει στη σχετική ανακοίνωσή του, ότι: «Σχεδόν μία στις τρεις γυναίκες - περίπου 840 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως - κατά τη διάρκεια της ζωής τους έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από τον σύντροφό τους ή από τρίτο πρόσωπο».

ΠΟΥ: Τα αποτελέσματα της έκθεσης του ΠΟΥ για τη βία κατά των γυναικών

Από την έκθεση του Οργανισμού, μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, προκύπτει πως «316 εκατομμύρια γυναίκες - ή το 11% των γυναικών ηλικίας 15 ετών και άνω- έχουν βιώσει βία από τον σύντροφό τους».

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει, ότι η πρόοδος στη μείωση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας είναι «οδυνηρά αργή», με την ετήσια μείωση να φτάνει μόλις στο 0,2% τα τελευταία 20 χρόνια.

Αναφορικά με τα αποθαρρυντικά νέα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΛινΜαρί Σαντίνχα - αρμόδια του Οργανισμού στον τομέα της καταγραφής περιστατικών βίας κατά γυναικών, επισημαίνει: «Πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι η αυξημένη ευαισθητοποίηση πιθανότατα θα οδηγήσει σε περισσότερες αναφορές περιστατικών βίας. Είναι επομένως πιθανό αυτά τα στοιχεία για τη βία να μην μεταβληθούν για κάποιο χρονικό διάστημα, έως ότου όλο και περισσότερες γυναίκες να τα αναγνωρίσουν, να κατονομάσουν και να τα αναφέρουν».

263 εκατομμύρια γυναίκες έχουν βιώσει σεξουαλική βία από τρίτο πρόσωπο

Για πρώτη φορά, η έκθεση περιλαμβάνει -πλην της ενδοοικογενειακής βίας κάθε είδους- εκτιμήσεις για τη σεξουαλική βία που ασκεί άλλος εκτός από τον σύντροφο της γυναίκας. Αποκαλύπτεται ότι 263 εκατομμύρια γυναίκες έχουν βιώσει σεξουαλική βία από τρίτο πρόσωπο από την ηλικία των 15 ετών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, αυτός ο αριθμός εξακολουθεί να «υποεκτιμημένος» από τη στιγμή που τα περιστατικά βίας δεν δηλώνονται σε μεγάλο βαθμό λόγω «στίγματος και φόβου».

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, δήλωσε, ότι: «Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι δίκαιη, ασφαλής ή υγιής όταν το ήμισυ του πληθυσμού της ζει μέσα στο φόβο. Το να τεθεί τέλος στη βία αυτή δεν είναι απλώς θέμα πολιτικής. Είναι θέμα αξιοπρέπειας, ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Μια έκθεση ιδιαίτερα ανησυχητική

Τα συμπεράσματα της έκθεσης δημοσιοποιήθηκαν ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών στις 25 Νοεμβρίου. Η έκθεση του ΠΟΥ καλύπτει δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ 2000 και 2023 σε 168 χώρες και αποκαλύπτει, σύμφωνα με τον Οργανισμό, «την ανησυχητική εικόνα μιας κρίσης που παραβλέπεται βαθιά και μιας κραυγαλέα υποχρηματοδοτούμενης αντιμετώπισης».

Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις προειδοποιήσεις για την κατάρρευση της χρηματοδότησης η οποία είναι διαθέσιμη σε πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, «τη στιγμή ακριβώς που οι ανθρωπιστικές κρίσεις, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι αυξανόμενες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες επιδεινώνουν τους κινδύνους για εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια».

Τονίζεται επίσης, ότι η βία κατά των γυναικών ξεκινά νωρίς και ότι οι κίνδυνοι συνεχίζουν να υφίστανται σε όλη τη ζωή τους.

Μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, 12,5 εκατομμύρια έφηβες ηλικίας 15 έως 19 ετών, ή το 16%, βίωσαν σωματική ή/και σεξουαλική βία από τον σύντροφό τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ