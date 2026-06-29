ΠΟΥ: Ο καύσωνας στην Ευρώπη συνδέεται με 1.300 θανάτους - «Σπίτια, εργασία και σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες συνθήκες»

Η Ευρώπη βιώνει ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο καύσωνας ενδέχεται να ευθύνεται για περισσότερους από 1.300 επιπλέον θανάτους από τις 21 Ιουνίου και μετά.

«Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφτεί από την 21η Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες» στη Γηραιά Ήπειρο, επισήμανε μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Tedros Adhanom Ghebreyesus, χαρακτήρισε τη θερμική καταπόνηση ως έναν «σιωπηλό δολοφόνο», επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές κατοικίες, οι χώροι εργασίας και τα σχολεία δεν έχουν σχεδιαστεί για τόσο ακραίες θερμοκρασίες.

Ο ΠΟΥ τονίζει ότι η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται πλέον ολοένα και πιο εμφανείς, καθώς οι καύσωνες εμφανίζονται συχνότερα, διαρκούν περισσότερο και γίνονται πιο έντονοι.

Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολείων, επιβαρύνουν τα ηλεκτρικά δίκτυα και δυσκολεύουν την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

«Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη, με ρυθμό δυο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Αυτή τη στιγμή 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να αντεπεξέλθουν», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Δρ. Tedros, η θερμική καταπόνηση «αποκαλείται συχνά ''σιωπηλός δολοφόνος''. Τα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι δουλειάς και τα σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες θερμοκρασίες».

Εξαιτίας «της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει ''μια φορά κάθε γενιά'' σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Είχαμε προειδοποιηθεί».

Οι περισσότεροι από αυτούς αφορούν άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ σημειώθηκε αύξηση κατά 40% στους θανάτους που συνέβησαν μέσα στα σπίτια. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει πόσο ευάλωτοι είναι οι ηλικιωμένοι στις ακραίες θερμοκρασίες και πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη προστασία τους.

Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε πως 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη και ότι πολλοί από τους θανάτους αυτούς θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί αν λαμβάνονταν μέτρα.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών

Παράλληλα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατέρριψαν ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Γαλλία, όπου το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν περίπου 1.000 περισσότεροι θάνατοι από το αναμενόμενο μέσα σε λίγες ημέρες.

Στη Γερμανία καταγράφηκαν 41,7 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί ποτέ στη χώρα. Αντίστοιχα, η Τσεχία κατέγραψε 41,1 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Πολωνία το θερμόμετρο έφτασε τους 40,5 βαθμούς, αποτελώντας νέο εθνικό ρεκόρ.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, παρόλο που σε ορισμένες περιοχές αναμένονται καταιγίδες, οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο.

Με πληροφορίες από BBC