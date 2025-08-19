Πού μπορεί να γίνει η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι: Οι τρεις τοποθεσίες - Θα είναι και ο Τραμπ;

Η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και των Ευρωπαίων ηγετών πραγματοποιήθηκε και τώρα μένει να αποφασιστεί αν θα υπάρξει συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτον με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως ο Πούτιν θα κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά παραδέχθηκε ότι είναι πιθανόν ο Ρώσος ηγέτης να μην θέλει να κάνει συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί απ' αυτό. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News.

«Θα μάθουμε περί του προέδρου Πούτιν τις επόμενες δύο- περίπου- εβδομάδες. Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι σε αυτήν την περίπτωση ο ρώσος πρόεδρος θα έχει να αντιμετωπίσει «δύσκολη κατάσταση».

Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες στην συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων επιβεβαίωσαν την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και χωρών της Ευρώπης αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα με ρεαλισμό», έγραψε στο Χ ο πολωνός; πρωθυπουργός. «Ολοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με την Ρωσία».

Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε ότι οι χώρες του Συνασπισμού των Προθύμων έχουν αρχίσει να εργάζονται επί πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποφάσεις σχετικά με το συνολικό πλαίσιο, ούτε για τις επιμέρους συμβολές», δήλωσε η Βαλτόνεν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τους ομολόγους της των βορείων χωρών στο Ελσίνκι.

Μόσχα, η πρόταση Πούτιν για διμερή με τον Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε "όχι"», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Γενεύη, «για ουδετερότητα»

«Η Γενεύη μπορεί να είναι το κατάλληλο μέρος για τη συνάντηση Πούτιν -Ζελένσκι, η Ιταλία βλέπει θετικά τη συγκεκριμένη λύση», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη Βέρνη.

«Η Ελβετία είναι μια χώρα, η οποία εργάστηκε πάντα για την οικοδόμηση της ειρήνης. Η Ρώμη θα ήταν μια άλλη κατάλληλη πόλη, υπέρ της οποίας είχαν εκφραστεί οι Αμερικανοί και οι Ουκρανοί, αλλά υπάρχει το πρόβλημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου το οποίο μπορεί να περιπλέξει την όλη κατάσταση. Πρόκειται να αναφερθώ σε όλα αυτά, κατά τη σημερινή συνάντησή μου με τον Ελβετό υπουργό Εξωτερικών, Ιγνάσιο Κασίς και με τους εκπροσώπους του ελβετικού διπλωματικού σώματος», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πρέπει να γίνει στην Ευρώπη, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής της στη Γενεύη.

«Αυτή είναι η συλλογική βούληση μάλλον, παρά ένα σενάριο», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο LCI, η οποία μεταδόθηκε σήμερα, απαντώντας σε ερώτηση για τη διεξαγωγή στην Ευρώπη αυτής της συνάντησης που ανακοινώθηκε στο πέρας της συνόδου στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες.

«Θα είναι μια ουδέτερη χώρα και ως εκ τούτου ίσως η Ελβετία, εγώ τάσσομαι υπέρ της Γενεύης, ή μια άλλη χώρα. Την τελευταία φορά που έγιναν διμερείς συνομιλίες, έγιναν στην Κωνσταντινούπολη», υπενθύμισε.

Όσον αφορά το ζήτημα της ασφάλειας της Ουκρανίας, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους ανακοίνωσε τη διοργάνωση μαζί με τη Βρετανία συνάντησης ήδη από σήμερα το μεσημέρι του «συνασπισμού των προθύμων», «των 30 χωρών που εργάζονται επί του ζητήματος των εγγυήσεων ασφαλείας για να τις ενημερώσουμε γι’αυτό που αποφασίστηκε».

«Στη συνέχεια, ξεκινάμε συγκεκριμένη δουλειά με τους Αμερικανούς και ως εκ τούτου, ήδη από αύριο (σήμερα, Τρίτη), οι διπλωματικοί μας σύμβουλοι, υπουργοί, αρχηγοί γενικών επιτελείων ξεκινούν να εργάζονται για να δουν ποιος είναι έτοιμος να κάνει τι».

Όσον αφορά τις εδαφικές παραχωρήσεις, «εναπόκειται στην Ουκρανία να τις κάνει (…) Η Ουκρανία θα κάνει τις παραχωρήσεις που κρίνει δίκαιες και σωστές», σημείωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Βουδαπέστη, η επιλογή των ΗΠΑ

«Ο Λευκός Οίκος εξετάζει τη Βουδαπέστη για ειρηνευτικές συνομιλίες με Ζελένσκι και Πούτιν» γράφει το Politico, σε αποκλειστικό του δημοσίευμα.

Oι ΗΠΑ λοιπόν, φέρεται να σκέφτονται την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας ως ένα μέρος για να φιλοξενήσει μια πιθανή τριμερή σύνοδο μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γράφει το Politico, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο του Τραμπ και ένα πρόσωπο που πρόσκειται στην κυβέρνηση.

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ προετοιμάζεται για τη σύνοδο στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης, με την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας να αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο, αναφέρει το Politico.

«Ενώ η Μυστική Υπηρεσία συχνά αναζητά πολλαπλές τοποθεσίες και ο τελικός τόπος συνάντησης θα μπορούσε να αλλάξει, η Βουδαπέστη αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή για τον Λευκό Οίκο», δήλωσαν τα δύο άτομα, που και τα δύο τηρούν την ανωνυμία τους για να φανερώσουν ιδιωτικές συνομιλίες.

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι προτιμά τη Μόσχα και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πίεσε για τη Γενεύη ως ιδανικά σημεία συνάντησης. Για να μην παραλειφθεί, ο Ελβετός υπουργός Εξωτερικών υποσχέθηκε ''ασυλία'' στον Πούτιν ενώ εκκραμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου, εάν η χώρα, γνωστή για την ουδετερότητά της, επιλεγεί για ειρηνευτικές συνομιλίες» αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Και συνεχίζει: «Η Ουγγαρία θα ήταν μια άβολη επιλογή για την Ουκρανία, καθώς θυμίζει το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, με το οποίο οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία υποσχέθηκαν να διατηρήσουν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τον σεβασμό των συνόρων της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για την παραίτηση από τα πυρηνικά της όπλα. Η επίθεση του Πούτιν στην Ουκρανία το 2014 απέδειξε ότι η συμφωνία ήταν άνευ νοήματος, καθώς κανένας από τους υπογράφοντες δεν παρείχε στρατιωτικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση των επιθέσεων».

Πάντως, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε συνάντηση για την Ουκρανία με τη συμμετοχή ηγετών χωρών, πρέπει να έχει προετοιμασθεί επιμελώς.

Τα σχόλια του Λαβρόφ έγιναν την επομένη της συνάντησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα πως οι συνομιλίες τους θα ανοίξουν το δρόμο για τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μιλώνας στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 24, ο Λαβρόφ δήλωσε πως η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη στις προσπάθειες με στόχο την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, είτε αυτές περιλαμβάνουν διμερή είτε τριμερή σχήματα.

«Ο πρόεδρος το έχει επαναλάβει πολλές φορές», δήλωσε ο Λαβρόφ. «Το σημείο κλειδί είναι αυτά τα σχήματα να μην επιδιώκονται για χάρη των μέσων ενημέρωσης ή των βραδινών τηλεοπτικών δελτίων».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οποιεσδήποτε επαφές περιλαμβάνουν ηγέτες χωρών πρέπει να έχουν προετοιμασθεί με τη μεγαλύτερη επιμέλεια».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης στην ίδια συνέντευξη πως οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για την ειρήνευση στην Ουκρανία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα «συμφέροντα ασφαλείας» της Ρωσίας.

«Χωρίς σεβασμό των συμφερόντων ασφαλείας της Ρωσίας, χωρίς πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των Ρώσων και των ρωσοφώνων που ζουν στην Ουκρανία, δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη συμφωνία, επειδή οι αιτίες αυτές πρέπει να εξαλειφθούν κατεπειγόντως στο πλαίσιο της διευθέτησης», τόνισε ο Λαβρόφ.

Στο μεταξύ, Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν σορούς στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο μια πηγή. Η Μόσχα παρέδωσε τις σορούς 1.000 Ουκρανών στρατιωτών και παρέλαβε 19 σορούς δικών της στρατιωτών, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.