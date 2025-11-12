ΠΟΥ: Ένα στα επτά παιδιά και εφήβους στην Ευρώπη ζει με ψυχική διαταραχή

Σοκαριστικά στοιχεία για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στην Ευρώπη έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μέσα από τη νέα του έκθεση που παρουσιάστηκε στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένα στα επτά παιδιά και εφήβους ζει με κάποια ψυχική διαταραχή, ενώ η αυτοκτονία παραμένει η πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 15-29 ετών.

Η έκθεση του ΠΟΥ/Ευρώπης με τίτλο «Ψυχική υγεία παιδιών και νέων: τρέχουσα κατάσταση και δράσεις για την ενίσχυση της φροντίδας» αναδεικνύει την έκρηξη ψυχικών διαταραχών τα τελευταία 15 χρόνια- με αύξηση κατά 30%- και τα μεγάλα κενά στα δημόσια συστήματα ψυχικής υγείας.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:

1 στις 4 χώρες δεν διαθέτει κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.

1 στις 5 χώρες δεν έχει εθνική πολιτική για την ψυχική υγεία των νέων.

Υπάρχει μόνο ένας παιδοψυχίατρος ανά 76.000 παιδιά στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του ΠΟΥ.

«Κάθε παιδί και νέος έχει δικαίωμα σε ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας», δήλωσε ο επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ στην Ελλάδα, Δρ João Breda, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση, συντονισμένη δράση και επένδυση σε υπηρεσίες πρόληψης και στήριξης.

Η Δρ Ledia Lazëri, περιφερειακή σύμβουλος Ψυχικής Υγείας του ΠΟΥ, τόνισε ότι η έκθεση αποτελεί «ορόσημο για τη χάραξη πολιτικών που θα καθορίσουν το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς».

Ο ΠΟΥ ζητά από τα κράτη να υιοθετήσουν εννέα βασικές δράσεις, ανάμεσά τους τη δημιουργία εθνικών σχεδίων, τη μέτρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών και των οικογενειών τους στη διαμόρφωση των πολιτικών ψυχικής υγείας.