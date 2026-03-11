Πού είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Νέες πληροφορίες για την κατάστασή του

Το πού και πώς είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι τα ερωτήματα των τελευταίων ωρών.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, η Συνέλευση των Ειδικών όρισε τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως τον νέο ηγέτη του Ιράν. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δεν έχει κάνει κάποια δημόσια εμφάνιση ή τοποθέτηση, με αποτέλεσμα τα σενάρια να πληθαίνουν για την κατάστασή του.

«Ο νέος ηγέτης τραυματίστηκε στον πόλεμο» μετέδωσε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Είναι σώος και ασφαλής»

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε σήμερα ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής», έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εκτιμάται ότι τραυματίστηκε στην επιδρομή στην οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του και για αυτό κυκλοφορούν πολλές εικασίες για την υγεία του και το πού βρίσκεται.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Τραυματίστηκε στα πόδια»

Ωστόσο, σήμερινο δημοσίευμα των New York Times κάνει αναφορά στην υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

«Αξιωματούχοι λένε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε στα πόδια, αλλά οι συνθήκες καθώς και η έκταση των τραυματισμών του δεν είναι σαφείς. Έχει παραμείνει εκτός δημοσίων εμφανίσεων από τότε που ανακοινώθηκε ως ηγέτης πριν από τρεις ημέρες» γράφουν οι New York Times.

Και συνεχίζουν: «Τρεις ημέρες αφότου ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανακηρύχθηκε ο διάδοχος του δολοφονημένου πατέρα του ως ανώτατος ηγέτης του Ιράν, δεν έχει εμφανιστεί σε βίντεο ή δημόσια ούτε έχει εκδώσει γραπτές δηλώσεις. Ένας λόγος είναι η ανησυχία ότι οποιαδήποτε επικοινωνία θα μπορούσε να αποκαλύψει την τοποθεσία του και να τον θέσει σε κίνδυνο», σύμφωνα με τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αλλά ένας άλλος παράγοντας είναι ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα της επίθεσης από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπαν. Οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης τους είπαν- τις τελευταίες δύο ημέρες- ότι ο Χαμενεΐ είχε υποστεί τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων στα πόδια του, αλλά ότι ήταν σε εγρήγορση και είχε καταφύγει σε μια εξαιρετικά ασφαλή τοποθεσία με περιορισμένη επικοινωνία.

Δύο Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πληροφορίες που συγκέντρωσε το Ισραήλ, τους οδήγησαν να πιστεύουν ότι ο Χαμενεΐ υπέστη τραύματα στο πόδι στις 28 Φεβρουαρίου, ένα συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ακόμη και πριν επιλεγεί ως ο νέος ανώτατος ηγέτης την Κυριακή. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι πλήρεις συνθήκες και η έκταση των τραυματισμών του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν ήταν σαφείς, καταλήγει το δημοσίευμα.