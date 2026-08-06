Πού είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ; Νέα ερωτήματα για την κατάστασή του

Νέα ερωτήματα προκαλεί η συνεχιζόμενη απουσία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, από τη δημόσια ζωή, μετά τις δηλώσεις του προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η επικοινωνία μαζί του είναι «πολύ δύσκολη» την παρούσα περίοδο.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε το ανώτατο αξίωμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας τον Μάρτιο, διαδεχόμενος τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο οποίος σκοτώθηκε στις πρώτες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, κατά την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Από την ημέρα που ανέλαβε την ηγεσία, ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε μία δημόσια εμφάνιση. Η μοναδική του παρουσία γίνεται μέσω επίσημων ανακοινώσεων, καθώς σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση που κόστισε τη ζωή στον πατέρα του και σε αρκετούς ακόμη υψηλόβαθμους αξιωματούχους του καθεστώτος.

Μιλώντας σε τηλεοπτική ομιλία, ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε δύσκολη την επικοινωνία με τον Χαμενεΐ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτική και θρησκευτική ηγεσία της χώρας.

«Δύσκολη η επικοινωνία» με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

«Η επικοινωνία μαζί του είναι πολύ δύσκολη αυτή τη στιγμή. Παρόλα αυτά, η παρουσία του αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς και μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρατεταμένη απουσία του έχει τροφοδοτήσει πλήθος φημών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του Ιράν. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες στους κόλπους της εξουσίας, ενώ άλλοι αποδίδουν την απουσία του στην κατάσταση της υγείας του μετά τον τραυματισμό που υπέστη.

Τα ερωτήματα ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν εμφανίστηκε ούτε στην κηδεία του πατέρα του τον Ιούλιο. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε έντονη φημολογία, με ορισμένες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες να κάνουν ακόμη και λόγο για πιθανή δολοφονία ή σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν, πάντως, επιχείρησε να διαλύσει τα σενάρια, υπερασπιζόμενος τον ανώτατο ηγέτη. Όπως είπε, στις συναντήσεις που είχαν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επέδειξε «καλοσύνη και ιδιαίτερα ισχυρή λογική», ενώ κατηγόρησε όσους, όπως ανέφερε, εκμεταλλεύονται τη σημερινή κατάσταση για να διαμορφώσουν μια ψευδή εικόνα γύρω από το πρόσωπό του.