Πού βρίσκονται τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη: Η θέση της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση του ΕΟΠ

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) παρουσίασε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης.

Όπως προκύπτει από την έκθεση του ΕΟΠ, το μεγαλύτερο μέρος των υδάτων κολύμβησης, πληρούσε το 2025 τα αυστηρότερα πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας της ΕΕ.

Η αξιολόγηση στηρίζεται στην παρακολούθηση περισσότερων από 22.200 σημείων κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη και τα 27 κράτη μέλη, την Αλβανία και την Ελβετία.

Τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ

Το 85% των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη πληρούσε το 2025 τα αυστηρότερα πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας της ΕΕ και παράλληλα, το 96% των συνολικά παρακολουθούμενων περιοχών κάλυπτε τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας.

Η Ελλάδα κατατάσσεται για ακόμη μια χρονιά στη δεύτερη θέση στην ΕΕ ως προς την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με το 97,1% των περιοχών κολύμβησης να κρίνεται «εξαιρετικής ποιότητας». Η πρώτη θέση ανήκει στην Κύπρο, με ποσοστό 100%, ενώ και οι δύο χώρες κατατάσσονται στην κορυφαία κατηγορία επιδόσεων, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που διαμορφώνεται στο 85%. Στην κατηγορία των χωρών με ποσοστά άνω του 95% περιλαμβάνονται επίσης, η Βουλγαρία και η Αυστρία.

Στα αποτελέσματα της έκθεσης αναφέρεται ότι η ποιότητα των παράκτιων υδάτων παραμένει υψηλότερη από εκείνη των εσωτερικών υδάτων. Σε επίπεδο ΕΕ, το 88% των θαλάσσιων περιοχών κολύμβησης αξιολογήθηκαν ως άριστες, έναντι 78% των ποταμών και λιμνών.

Η συνολική ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ μόλις το 1,5% των περιοχών χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκούς ποιότητας. Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που καταγράφουν σημαντικά ποσοστά υδάτων ανεπαρκούς ποιότητας, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή κατάταξή της στον τομέα αυτό.

Ο ΕΟΠ αποδίδει τη βελτίωση των τελευταίων δεκαετιών στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ύδατα, στις επενδύσεις για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της ποιότητας των υδάτων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

