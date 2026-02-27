«Το ποτήρι της υπομονής ξεχείλισε»: Γιατί Πακιστάν και Αφγανιστάν είναι πλέον «σε ανοιχτό πόλεμο»

«Ανοιχτό πόλεμο» στις de facto αρχές των Ταλιμπάν κήρυξε σήμερα, το Πακιστάν.

Η εξέλιξη έρχεται έπειτα από αφγανική επίθεση, χθες Πέμπτη, στα σύνορα των δύο χωρών, που εξώθησε το Ισλαμαμπάντ να εξαπολύσει- σε αντίποινα- αεροπορικούς βομβαρδισμούς, στην Καμπούλ, καθώς και σε άλλες περιοχές του Αφγανιστάν.

Οι ένοπλες δυνάμεις έπληξαν- κατά τη διάρκεια της νύχτας- διάφορες εγκαταστάσεις στο αφγανικό έδαφος, ανάμεσά τους στις πόλεις Καμπούλ και Κανταχάρ, τις μεγαλύτερες της χώρας, κάτι που ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβι χαρακτήρισε «προσήκουσα ανταπόδοση» για την αφγανική επίθεση της προηγουμένης.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοιχτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε από πλευράς του ο πακιστανός υπουργός Άμυνας Ασίφ Χαουάτζα μέσω X.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X η κυβέρνησή του.

Πόλεμος Πακιστάν-Αφγανιστάν: Δημοσιογράφοι περιγράφουν τις πρώτες ώρες

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου παρόντες στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν άκουσαν σειρά εκρήξεων στην Καμπούλ και τον ήχο μηχανών στρατιωτικών αεροσκαφών τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην Κανταχάρ, όπου είναι εγκατεστημένος ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν Χιμπατουλά Αχουνζάντα, άλλος δημοσιογράφος του AFP άκουσε επίσης, υπερπτήσεις μαχητικών.

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν, όπου επέστρεψαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021 οι Ταλιμπάν, παρουσιάζουν ραγδαία επιδείνωση τους τελευταίους μήνες.

Οι διελεύσεις στα σύνορα των δυο χωρών ήδη είχαν κλείσει στην πλειονότητά τους, μετά τις προηγούμενες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυο πλευρές τον Οκτώβριο με 70 και πλέον νεκρούς.

Χθες ο στρατός των Ταλιμπάν έκανε λόγο για «ευρείας κλίμακας επιθέσεις» εναντίον πακιστανικών θέσεων στα σύνορα, σε αντίποινα για πακιστανικούς βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο.

Το Ισλαμαμπάντ ανέφερε ότι έβαλε στο στόχαστρο καταυλισμούς «τρομοκρατών». Σύμφωνα με πηγή του AFP, σκοτώθηκαν πάνω από 80 άνθρωποι.

Ανταποδίδοντας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, αφγανικές δυνάμεις στοχοποίησαν χθες 15 προκεχωρημένες θέσεις των πακιστανικών ένοπλων δυνάμεων, σκοτώνοντας «δεκάδες» μέλη τους.

Η αφγανική de facto κυβέρνηση επιβεβαίωσε σήμερα τις πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές, που πάντως, σύμφωνα με τον Μουτζάχιντ, δεν προκάλεσαν θύματα.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλά Ταράρ, μέσω X.

Ο υπουργός Ταράρ έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Ταλιμπά. Τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης, μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Πακιστάν, Σαμπάζ Σαρίφ.

Οι αρχές των Ταλιμπάν από την πλευρά τους ανέφεραν πως προχώρησε σε νέα πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» σήμερα εναντίον «θέσεων πακιστανών στρατιωτών».

Το αφγανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οκτώ στρατιώτες του σκοτώθηκαν στη χθεσινή χερσαία επίθεση, που εξαπολύθηκε από τις αφγανικές επαρχίες Νανγκαρχάρ και Κουνάρ.

Το πακιστανικό υπουργείο Πληροφοριών κατηγόρησε δυνάμεις των Ταλιμπάν ότι «άνοιξαν μονομερώς πυρ εναντίον διαφόρων θέσεων» κατά μήκος των συνόρων με την πακιστανική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα.

Πακιστάν-Αφγανιστάν: Από σύμμαχοι, εχθροί

Η επίθεση των αφγανικών δυνάμεων ακολούθησε πακιστανικές αεροπορικές επιδρομές το Σαββατοκύριακο στις επαρχίες Νανγκαρχάρ και Πάκτικα που παρουσιάστηκαν από το Ισλαμαμπάντ ως αντίποινα για ενέργειες καμικάζι στο Πακιστάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από την αποστολή αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, οι βομβαρδισμοί αυτοί, οι πιο σφοδροί από τον Οκτώβριο, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων. Σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν, σκοτώθηκαν 18 άνθρωποι.

Για χρόνια σύμμαχοι, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές συγκρούσεις αφού κατέλαβαν την εκ νέου την εξουσία στην Καμπούλ το καλοκαίρι του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει ασφαλή καταφύγια σε ένοπλες οργανώσεις που διαπράττονται στην πακιστανική επικράτεια. Η Καμπούλ το διαψεύδει.

Από τον Οκτώβριο, δεν επιτρέπεται η διέλευση στα χερσαία περάσματα στα σύνορα των δυο χωρών παρά μόνο Αφγανών που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Εφήμερη κατάπαυση του πυρός που εγκρίθηκε τη 19η Οκτωβρίου, χάρη σε μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ήταν κλινικά νεκρή μόλις εννιά ημέρες αργότερα, καθώς το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε την Καμπούλ ότι ενορχηστρώνει τις επιθέσεις που διαπράττονται από το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Οι αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων έκτοτε δεν επέτρεψαν να επιλυθεί η σύγκρουση, μολονότι παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας οδήγησε στη απελευθέρωση τριών πακιστανών στρατιωτικών που πήραν αιχμαλώτους οι μαχητές της αφγανικής προεδρίας.

Πακιστάν-Αφγανιστάν: «Παιδιά, γυναίκες, ηλικιωμένοι έτρεχαν»

Ο καταυλισμός του Ομάρι κοντά στη μεθοριακή διάβαση, ο οποίος υποδέχεται τους Αφγανούς που επιστρέφουν, επλήγη στη διάρκεια της νύχτας από τις μάχες, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να διαφύγουν.

«Τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι έτρεχαν», λέει ο 65χρονος Γκαντέρ Χαν, όρθιος μπροστά σε σειρές από σκηνές, ο οποίος έκανε επίσης λόγο για τραυματισμό «δύο ή τριών παιδιών και δύο ή τριών γυναικών».

Ο 44χρονος Ζαργκόν, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό όνομά του, είπε ότι δύο ή τρία παιδιά εξαφανίσθηκαν μέσα στον πανικό.

«Μερικοί άφησαν πίσω τα χαρτιά τους και απλώς διέφυγαν. Δεν πήραν καν τα χρήματά τους, δεν πήραν τη βοήθεια που είχαν λάβει. Από φόβο, έφυγαν όλοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πακιστάν-Αφγανιστάν: Η αντίδραση Ιράν και Ρωσίας

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προσέφερε τη βοήθεια της Τεχεράνης για να «διευκολυνθεί ο διάλογος» ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσά τους.

Το Ιράν είναι «έτοιμο να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία» σε περιφερειακό επίπεδο, ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας παρότρυνε σήμερα τις κυβερνήσεις του Αφγανιστάν και του Πακιστάν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες αμέσως και να αρχίσουν συνομιλίες για την επίλυση των διαφορών τους με διπλωματικά μέσα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Η ρωσική διπλωματία προσφέρθηκε επίσης να μεσολαβήσει για τη διεξαγωγή διμερών συνομιλιών.