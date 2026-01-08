Πότε μια στρατιωτική επιχείρηση θεωρείται «εισβολή»: Η υπόθεση Μαδούρο και τα στοιχήματα

Η πλατφόρμα στοιχημάτων και προβλέψεων Polymarket αρνείται να κλείσει ως κερδισμένα τα στοιχήματα που είχαν ανοίξει στην πλατφόρμα για «εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα», υποστηρίζοντας ότι η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, το πρωί του Σαββάτου, δεν καλύπτει τον ορισμό της αγοράς.

Στην Polymarket είχαν τοποθετηθεί μέσα στο 2026 στοιχήματα συνολικής αξίας άνω των 10,5 εκατ. δολαρίων για το ενδεχόμενο εισβολής, με το μεγαλύτερο μέρος να έχει προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου. Υπήρχαν επίσης συμβόλαια για το τέλος Μαρτίου και για το τέλος Δεκεμβρίου, ενώ ορισμένοι χρήστες είχαν ποντάρει ποσά δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.

Πριν από την ανακοίνωση της σύλληψης, η αγορά έδειχνε ότι κάποιοι είχαν προεξοφλήσει την εξέλιξη. Την Παρασκευή, ανώνυμος χρήστης εμφανίστηκε να τοποθετεί 30.000 δολάρια στο συμβόλαιο «Μαδούρο εκτός έως 31 Ιανουαρίου 2026». Μετά τη γνωστοποίηση της επιχείρησης, η θέση του φαινόταν να αποφέρει κέρδη 436.759,61 δολαρίων.

Οι «αγορές πρόβλεψης» (prediction markets) λειτουργούν σαν πλατφόρμες όπου οι χρήστες ποντάρουν σε συγκεκριμένες εξελίξεις που ορίζει ο διοργανωτής, συνήθως σε διλήμματα τύπου «ναι/όχι» ή σε όρια τύπου «πάνω/κάτω». Η τιμολόγηση μεταβάλλεται καθώς οι συμμετέχοντες αγοράζουν και πουλούν θέσεις, αποτυπώνοντας σε πραγματικό χρόνο την εκτίμηση της αγοράς για την πιθανότητα ενός γεγονότος.

Μετά τη διευκρίνιση της Polymarket ότι η σύλληψη του Μαδούρο δεν συνιστά «εισβολή», η πιθανότητα που απέδιδε η αγορά σε εισβολή έως το τέλος Ιανουαρίου υποχώρησε κάτω από 5%.

Στην ιστοσελίδα της, η Polymarket αναφέρει ότι το συγκεκριμένο στοίχημα αφορά «στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ με σκοπό την εγκαθίδρυση ελέγχου». Προσθέτει ότι δήλωση του προέδρου Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα «τρέξουν» τη Βενεζουέλα, με αναφορά σε συνεχιζόμενες συνομιλίες με την κυβέρνηση της χώρας, δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί ως εισβολή η επιχείρηση σύλληψης και απομάκρυνσης του Μαδούρο.

Χρήστες της πλατφόρμας αντέδρασαν, κατηγορώντας την Polymarket ότι ερμηνεύει κατά το δοκούν τους όρους των συμβολαίων. Ένας χρήστης έγραψε ότι είναι παράλογο να μη θεωρείται εισβολή μια στρατιωτική ενέργεια που περιλαμβάνει είσοδο δυνάμεων, σύλληψη αρχηγού κράτους και ανάληψη ελέγχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο μεγαλύτερος γιος του προέδρου των ΗΠΑ, έχει αναλάβει συμβουλευτικούς ρόλους τόσο στην Polymarket όσο και στην αντίστοιχη πλατφόρμα Kalshi.

Με πληροφορίες από Guardian