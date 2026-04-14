«Ποτέ δεν ήμασταν φίλοι» - Η απάντηση της Ρωσίας στην ήττα του Βίκτορ Όρμπαν

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένο από το γεγονός ότι ο εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, εμφανίζεται ανοιχτός σε διάλογο, καθώς η Μόσχα τηρεί στάση αναμονής μετά την εκλογική ήττα του στενότερου συμμάχου της στην Ευρώπη, Βίκτορ Όρμπαν.

«Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε με ικανοποίηση, απ’ όσο καταλαβαίνουμε, την προθυμία του [Μαγιάρ] να εμπλακεί σε έναν πραγματιστικό διάλογο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει αμοιβαία διάθεση από την πλευρά μας και στη συνέχεια θα καθορίσουμε τη στάση μας με βάση τα συγκεκριμένα βήματα της νέας ουγγρικής κυβέρνησης».

Την προηγούμενη ημέρα, η Μόσχα δεν συνεχάρη τον Μαγιάρ για τη νίκη του. Αντίθετα, ο Πεσκόφ κατέστησε σαφές ότι η Ουγγαρία δεν απολαμβάνει πλέον κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς και εντάσσεται στην κατηγορία των «μη φιλικών χωρών», μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ωστόσο, το εύρος της ήττας του Όρμπαν άφησε στη Μόσχα λίγες επιλογές πέρα από το να αναγνωρίσει την απώλεια ενός βασικού εταίρου στην Ευρώπη. «Η Ουγγαρία έκανε την επιλογή της. Τη σεβόμαστε», δήλωσε ο Πεσκόφ τη Δευτέρα.

Η Μόσχα φαίνεται να υποβαθμίζει την απώλεια του συμμάχου της, υιοθετώντας έναν τόνο που θυμίζει τη στάση της μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ, όταν το Κρεμλίνο έσπευσε να αποστασιοποιηθεί, επιδιώκοντας να διατηρήσει όποια επιρροή μπορούσε στη νέα ηγεσία της Συρίας.

«Δεν ήμασταν ποτέ φίλοι με τον Όρμπαν», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή σε διάλογο και στη δημιουργία αμοιβαία επωφελών σχέσεων με τη Βουδαπέστη.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία»

Ο Μαγιάρ, στις πρώτες του δηλώσεις τη Δευτέρα, άφησε να εννοηθεί ότι δεν αναμένεται μια δραστική ρήξη με τη Ρωσία. Υπογράμμισε ότι η Ουγγαρία θα διατηρήσει μια πραγματιστική εξωτερική πολιτική - συνεχίζοντας να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και διατηρώντας επιφυλακτική στάση απέναντι στην Ουκρανία - ενώ παράλληλα θα επιδιώξει να εξισορροπήσει τις σχέσεις της με τη Δύση.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα θα πρέπει να βρει λύσεις για τις ενεργειακές εισαγωγές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τη Ρωσία.

Ο νέος πρωθυπουργός θα κληρονομήσει μια πιεσμένη ουγγρική οικονομία, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τη Ρωσία, που καλύπτει πάνω από το 80% των αναγκών της σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο — μια εξάρτηση που αναμένεται να δώσει στη Μόσχα μοχλό επιρροής για τα επόμενα χρόνια. «Η Ρωσία θα είναι εκεί, η Ουγγαρία θα είναι εδώ. Αλλά θα προσπαθήσουμε να διαφοροποιηθούμε», είπε ο Μάγιαρ.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να διαδραματίσει τον ρόλο που είχε ο Όρμπαν για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Αν ο Πούτιν τηλεφωνήσει, θα απαντήσω», είπε. «Αν μιλούσαμε, θα του έλεγα ότι θα ήταν καλό να σταματήσει η αιματοχυσία μετά από τέσσερα χρόνια και να λήξει ο πόλεμος».

Η στάση αυτή σηματοδοτεί σαφή διαφοροποίηση από τη ρητορική του Όρμπαν απέναντι στη ρωσική εισβολή. Για χρόνια, Όρμπαν και Πούτιν δεν έκρυβαν την αμοιβαία εκτίμηση - και τη χρησιμότητα - που είχαν ο ένας για τον άλλον.

Δίπλα στον Πούτιν από την πρώτη ημέρα του πολέμου

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, η Ουγγαρία είχε συστηματικά προσπαθήσει να μετριάσει την αντίδραση της ΕΕ, πιέζοντας για πιο ήπιες κυρώσεις, μπλοκάροντας επανειλημμένα βοήθεια προς το Κίεβο και ασκώντας πρόσφατα βέτο σε ευρωπαϊκό δάνειο δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με διαρροές τηλεφωνικών συνομιλιών, ο Όρμπαν φέρεται να είχε πει στον Ρώσο ηγέτη: «Είμαι στη διάθεσή σου». Παράλληλα, ρωσικές υπηρεσίες και μέσα ενημέρωσης συνδεδεμένα με το κράτος φέρονται να επιχείρησαν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα υπέρ του.

Η απώλεια επιρροής της Ρωσίας φάνηκε και στους δρόμους της Βουδαπέστης, όπου το σύνθημα «Ruszkik, haza» («Ρώσοι, πηγαίνετε σπίτια σας») ακούστηκε ξανά - ένα σύνθημα με ρίζες στην εξέγερση του 1956, που επανήλθε από τους επικριτές του Όρμπαν.

Για το Κρεμλίνο, το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ουγγαρία αποτελεί «μάθημα», σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Alexander Baunov από το Carnegie Endowment for International Peace. Όπως υποστήριξε, η απομάκρυνση του Όρμπαν ενισχύει την άποψη ότι η στήριξη σε φιλορωσικούς ηγέτες στην Ευρώπη είναι ριψοκίνδυνη στρατηγική.

«Στη Μόσχα, το συμπέρασμα είναι ότι μόνο τα πραγματικά αυταρχικά καθεστώτα αποτελούν αξιόπιστους εταίρους και ότι η ελπίδα πως η Δύση θα μοιάσει κάποτε στη Ρωσία είναι αυταπάτη», ανέφερε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι το μήνυμα αυτό ξεπερνά τα σύνορα της Ουγγαρίας. «Αποτελεί επίσης υπενθύμιση να μην ποντάρουν υπερβολικά σε πρόσωπα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ. Μπορεί να εξαφανιστεί τόσο γρήγορα όσο εμφανίστηκε», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian