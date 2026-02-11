«Πόσο θα διαρκέσει ο κατακλυσμός;»: Υπάρχουν περιοχές στη Βρετανία όπου βρέχει κάθε ημέρα το 2026

Υπάρχουν περιοχές στην Αγγλία όπου βρέχει κάθε ημέρα από την ημέρα που μπήκε το 2026.

Δημοσιεύματα στον βρετανικό Τύπο αναφέρουν πως εδώ και 40 ημέρες, η βροχή είναι συνεχόμενη σε συγκεκριμένες βρετανικές περιοχές.

«Φέτος, σε περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας έβρεχε κάθε μέρα» σχολιάζει το ΒΒC.

«Δυστυχία για πολλούς, καθώς η βροχή πέφτει για 40 ημέρες σε ορισμένα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου» είναι το δημοσίευμα του Guardian.

«Τι κρύβεται πίσω από αυτόν τον συνεχή υγρό καιρό;» αναρωτιέται το Sky News.

«Πόσο θα διαρκέσει ο κατακλυσμός στη Βρετανία αφού βρέχει συνεχόμενα για πάνω από 40 ημέρες;» είναι η ερώτηση που θέτει ο Ιndependent.

«Έχει ήδη καταγραφεί ρεκόρ βροχόπτωσης για ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και ο Φεβρουάριος συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε ο Ιανουάριος. Για περιοχές της νοτιοδυτικής Αγγλίας και της νότιας Ουαλίας έβρεχε κάθε μέρα μέχρι στιγμής φέτος» επισημαίνει το BBC.

Το προγνωστικά στοιχεία κάνουν λόγο για περισσότερες βροχοπτώσεις από τον μέσο όρο του Φεβρουαρίου, λίγες μόνο ημέρες μετά την έναρξη του μήνα. Περισσότερη βροχή προβλέπεται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη και την Παρασκευή, με περαιτέρω προειδοποιήσεις για βροχή σε ισχύ.

Υπάρχουν κίτρινες προειδοποιήσεις σε όλη τη νότια Αγγλία, τα Δυτικά Μίντλαντς και την ανατολική Ουαλία, έως τις 21:00 την Παρασκευή. Παράλληλα, προβλέπονται έως 20-30 χιλιοστά βροχής με 50 χιλιοστά σε υψηλότερα εδάφη.

Η Βόρεια Ιρλανδία έχει επίσης, προειδοποίηση σε ισχύ έως τις 23:59 την Παρασκευή. Εκεί αναμένονται 10-20 χιλιοστά βροχής στα περισσότερα μέρη, ενώ σε άλλα σημεία θα μπορούσαν να εκδηλωθούν βροχές μεγαλύτερου ύψους, ίσως έως και 80 χιλιοστά.

Οι ισχυροί άνεμοι θα επιδεινώσουν επίσης, τις δύσκολες συνθήκες οδήγησης.

Πού οφείλεται ο βροχερός καιρός «όλο το 2026» στη Βρετανία

Το Σαββατοκύριακο φαίνεται πιο βροχερό, αν και λιγότερο θυελλώδες με πρωινή ομίχλη, επομένως υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για μια πιο ξηρή περίοδο την επόμενη εβδομάδα, αλλά οι μηνιαίες προβλέψεις υποδηλώνουν μια πιο ψυχρή και ξηρή περίοδο.

Αυτή η διακύμανση οφείλεται επίσης, στην κατεύθυνση του ανέμου, με τη βροχή να προέρχεται από ένα καιρικό σύστημα από τη Βόρεια Θάλασσα, φέρνοντας επιπλέον υγρασία, η οποία έχει ενισχύσει τη βροχή.

Για το Dyce στο Aberdeen, ο ήλιος δεν έχει εμφανιστεί τις τελευταίες 14 ημέρες, κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα είναι η μεγαλύτερη μουντή περίοδος από το 1957, καταλήγει το BBC.

Με πληροφορίες από BBC και Guardian