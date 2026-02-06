Πόσο προστατεύουν τον εαυτό τους οι Ευρωπαίοι στο διαδίκτυο;

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι οι πολίτες της ΕΕ λαμβάνουν περισσότερες προφυλάξεις όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα στο διαδίκτυο, καθώς η Ευρώπη προσπαθεί να ανακτήσει την ψηφιακή της κυριαρχία από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ.

Το 2025, η πλειονότητα των χρηστών του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε να μην επιτρέψει τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, ενώ το 56,2 % περιόρισε ή αρνήθηκε την πρόσβαση στη γεωγραφική τους θέση, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Ο περιορισμός της πρόσβασης σε προφίλ κοινωνικών μέσων ή σε κοινόχρηστο χώρο αποθήκευσης στο διαδίκτυο έγινε επίσης πιο συνηθισμένος, με το 46% των χρηστών του διαδικτύου να λαμβάνουν τέτοια μέτρα.

Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση πέντε ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το 2023.

Επιπλέον, το 39% των ατόμων έλεγξε ότι ο ιστότοπος στον οποίο παρείχε προσωπικά δεδομένα ήταν ασφαλής και το 37,6% διάβασε τις δηλώσεις πολιτικής απορρήτου πριν μοιραστεί τα προσωπικά του δεδομένα.

Το υψηλότερο ποσοστό χρηστών του διαδικτύου που έλαβαν μέτρα για την προστασία των δεδομένων τους καταγράφηκε στη Φινλανδία (92,6 %), ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες (91,2 %) και την Τσεχία (90,3 %).

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (56 %), τη Σλοβενία (57,4 %) και τη Βουλγαρία (62 %).

Η Ελλάδα βρίσκεται κάπου στη μέση με ποσοστό 77,6 %.

Υπό απειλή τα προσωπικά δεδομένα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ρυθμιστικές αρχές έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά τεχνολογικών εταιρειών για την υποτιθέμενη κατάχρηση προσωπικών δεδομένων πολιτών.

Τον Ιανουάριο του 2026, η αυστριακή αρχή προστασίας δεδομένων υπέβαλε καταγγελία κατά της Microsoft για την παράνομη τοποθέτηση cookies παρακολούθησης σε συσκευές παιδιών χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Η καταγγελία, που υποβλήθηκε από την ομάδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής noyb τον Ιούνιο του 2024, αφορούσε το εκπαιδευτικό λογισμικό της Microsoft, το Microsoft 365 Education, το οποίο χρησιμοποιείται από εκατομμύρια μαθητές και καθηγητές σε ευρωπαϊκά σχολεία.

Πέρυσι, εννέα οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών υπέβαλαν κοινή καταγγελία κατά της X του Έλον Μασκ για φερόμενες παραβιάσεις του νόμου της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Η καταγγελία αφορούσε τη χρήση ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών από την πλατφόρμα, όπως πολιτικές απόψεις, σεξουαλικός προσανατολισμός, θρησκευτικές πεποιθήσεις και κατάσταση υγείας, για στοχευμένη διαφήμιση.

Βασίστηκε σε έρευνα της AI Forensics, μιας ευρωπαϊκής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που διερευνά αλγόριθμους με μεγάλη επιρροή, η οποία ανακάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι η Dell Technologies είχε στοχεύσει χρήστες της X με ενδιαφέροντα σε συγκεκριμένα φάρμακα, σεξουαλικό προσανατολισμό και θρησκεία.

Η αντίδραση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της φαίνεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της παραβίασης των ψηφιακών κανόνων της και την απόκτηση μεγαλύτερης ψηφιακής ανεξαρτησίας.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην X πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ, το πρώτο πρόστιμο που επιβλήθηκε ποτέ στο πλαίσιο του DSA, για παραβίαση των υποχρεώσεων διαφάνειας και των κανόνων διαφήμισης.

Η ΕΕ εργάζεται επίσης για την ενίσχυση της ψηφιακής της κυριαρχίας έναντι των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, καθώς η Amazon Web Services, η Microsoft και η Google ελέγχουν σήμερα περίπου το 70 % της ευρωπαϊκής αγοράς cloud.

Στο πλαίσιο ενός από τα μέτρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υιοθετήσει τον νέο νόμο για την ανάπτυξη του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος του είναι να τριπλασιάσει τουλάχιστον την χωρητικότητα των κέντρων δεδομένων της ΕΕ μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια.

Εν τω μεταξύ, σε εθνικό επίπεδο, η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα αντικαταστήσει τις αμερικανικές πλατφόρμες Microsoft Teams και Zoom με τη δική της πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης που έχει αναπτυχθεί στο εσωτερικό της χώρας.

Η πλατφόρμα Visio πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα υπουργεία έως το 2027.

