Πόσο πιθανό είναι το σενάριο ΔΝΤ για τη Γαλλία;

Οι Γάλλοι πολιτικοί συζητούν αν η χώρα θα αναγκαστεί να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), εάν το κοινοβούλιο συνεχίσει να αντιστέκεται στις μεταρρυθμίσεις του προϋπολογισμού και να μειώνει το δημόσιο χρέος.

Τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας βρίσκονται σε αδιέξοδο. Το Παρίσι δεν έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά το δανεισμό του μετά την πανδημία, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος να αυξάνεται με μη βιώσιμο ρυθμό. Επιπλέον, το κόστος άμυνας, ψηφιοποίησης και πράσινης μετάβασης αυξάνεται, ενώ η χώρα ξοδεύει σχεδόν το 15% του ετήσιου ΑΕΠ σε συντάξεις, ποσοστό που θα αυξηθεί καθώς γερνά ο πληθυσμός.

Μια κυβέρνηση σε χρηματοοικονομική δυσκολία συνήθως ζητά δάνειο από το ΔΝΤ όταν οι χρηματαγορές αρνούνται να δανείσουν επειδή δεν πιστεύουν ότι θα αποπληρωθούν ποτέ. Το ΔΝΤ δανείζει υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις που μειώνουν τα ελλείμματα — συνήθως με πολιτικά επώδυνες αποφάσεις, όπως μεγάλες αυξήσεις φόρων ή περικοπές δημόσιων δαπανών, προκαλώντας βραχυπρόθεσμη ύφεση και μακροπρόθεσμη ανάκαμψη.

Τι είναι το ΔΝΤ;

Το ΔΝΤ είναι ο δανειστής της τελευταίας καταφυγής για χώρες που χρειάζονται ξένο συνάλλαγμα για βασικές εισαγωγές. Ιδρύθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ως δίχτυ ασφαλείας για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, χρηματοδοτούμενο από τις κυριότερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου.

Έχει η Γαλλία δανειστεί ποτέ από το ΔΝΤ;

Όχι. Αν και η Πέμπτη Δημοκρατία είχε οικονομικές κρίσεις — όπως την προσπάθεια του Προέδρου Φρανσουά Μιτεράν για «καθαρή ρήξη με τον καπιταλισμό» τη δεκαετία του 1980 — η Γαλλία πάντα διόρθωνε την πορεία της πριν χρειαστεί βοήθεια από το ΔΝΤ, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο που ζήτησε έκτακτη στήριξη το 1976.

Γιατί είναι μη βιώσιμα τα οικονομικά της Γαλλίας;

Οι δημόσιες δαπάνες χρηματοδοτούνται μέσω φόρων. Η Γαλλία έχει ήδη το υψηλότερο φορολογικό βάρος στον αναπτυγμένο κόσμο, σχεδόν 44% του ΑΕΠ το 2023, αλλά οι δαπάνες ξεπερνούν τα έσοδα για 50 χρόνια: πλεόνασμα υπήρξε τελευταία φορά το 1974. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το 2030 το δημόσιο χρέος θα φτάσει το 130% του ΑΕΠ, διπλάσιο από πριν την οικονομική κρίση του 2008.

Μπορεί η Γαλλία να αποφύγει το ΔΝΤ;

Σχεδόν σίγουρα ναι. Η Γαλλία μπορεί ακόμα να δανειστεί από τις χρηματαγορές, ακόμη και με αυξημένα επιτόκια. Αν χρειαζόταν, η πρώτη γραμμή άμυνας θα ήταν ο Μηχανισμός Σταθερότητας της Ευρωζώνης (ESM) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), που μπορούν να προσφέρουν προσωρινή οικονομική στήριξη υπό όρους μεταρρυθμίσεων. Το ΔΝΤ θα ήταν η επιλογή της τελευταίας καταφυγής.

Συνολικά, η Γαλλία αντιμετωπίζει μια κρίσιμη καμπή στα οικονομικά της, αλλά η εμπλοκή του ΔΝΤ παραμένει ακραίο σενάριο, με πιθανότερη λύση τη στήριξη εντός Ευρωζώνης.

Με πληροφορίες από Politico