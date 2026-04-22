Πόσο κοστίζει η ψυχοθεραπεία στην Ευρώπη: Οι πιο ακριβές χώρες σε σχέση με τους μισθούς

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη βρίσκονται όλο και πιο συχνά υπό πίεση, με το αυξημένο κόστος ζωής, τις γεωπολιτικές κρίσεις να διαμορφώνουν ένα περιβάλλον έντονου άγχους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ψυχοθεραπεία προβάλλει ως μία από τις βασικές λύσεις για όσους βρίσκονται κοντά στην εργασιακή εξουθένωση, ή τη βιώνουν ήδη. Το ερώτημα όμως είναι πόσο προσιτή είναι πραγματικά.

Σύμφωνα με έκθεση του Eurofound, που εξετάζει τόσο το κόστος των συνεδριών όσο και τα επίπεδα στρες στην εργασία, η εικόνα διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος λίγων μόνο συνεδριών μπορεί να ισοδυναμεί με έναν ολόκληρο κατώτατο μισθό.

Πού είναι πιο φθηνή η ψυχοθεραπεία στην Ευρώπη

Τα πιο «προσιτά» παραδείγματα εντοπίζονται στη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με το Euronews.

Στη Γαλλία, το κόστος μιας ιδιωτικής συνεδρίας κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 50 και 80 ευρώ, ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας καλύπτει έως και το 60% της δαπάνης, με ανώτατο όριο τα 50 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό συχνά καλύπτεται από ιδιωτική ασφάλιση, για όσους διαθέτουν.

Στην Ισπανία, οι τιμές μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερες, φτάνοντας έως τα 70 ευρώ ανά συνεδρία. Περίπου ένας στους τέσσερις πολίτες διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, η οποία συνήθως καλύπτει 15 έως 20 συνεδρίες.

Ψυχοθεραπεία στην Ευρώπη: Οι πιο ακριβές χώρες σε σχέση με τους μισθούς

Η εικόνα αλλάζει δραματικά στη Γερμανία, όπου η ιδιωτική ασφάλιση δεν καλύπτει την ψυχοθεραπεία. Το κόστος ανά συνεδρία κυμαίνεται μεταξύ 100 και 150 ευρώ, με αποτέλεσμα 10 συνεδρίες να αντιστοιχούν ακόμη και σε έναν ολόκληρο κατώτατο μισθό.

Ακόμη πιο ακραία είναι η περίπτωση της Ρουμανία, όπου το κόστος 10 ιδιωτικών συνεδριών μπορεί να φτάσει έως και 2,5 φορές τον μηνιαίο κατώτατο μισθό, χωρίς κάλυψη από ιδιωτικές ασφαλίσεις.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και η Ελλάδα, όπου 10 συνεδρίες μπορεί να αντιστοιχούν έως και στο 170% ενός κατώτατου μισθού, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μέρος του κόστους καλύπτεται από ιδιωτικά ασφαλιστήρια.

Από την άλλη πλευρά, η Ιρλανδία ξεχωρίζει ως μία από τις πιο προσβάσιμες χώρες. Το κόστος ανά συνεδρία κυμαίνεται μεταξύ 60 και 90 ευρώ, αλλά σε σχέση με τους μισθούς, 10 συνεδρίες αντιστοιχούν στο 32% έως 48% ενός κατώτατου μισθού, με μέρος του ποσού να καλύπτεται από ασφάλιση.

Στη Δανία, παρότι το κόστος είναι υψηλό (έως και 175% του κατώτατου μισθού για 10 συνεδρίες), περίπου το 40% καλύπτεται από το κράτος, ενώ συμπληρωματικά ασφαλιστικά προγράμματα καλύπτουν επιπλέον δαπάνες.

Ένα από τα βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι η ανάγκη να κρύβουν οι εργαζόμενοι τα συναισθήματά τους συμβάλλει σημαντικά στην ψυχική εξάντληση. Ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης, πολλοί δηλώνουν ότι πρέπει να ελέγχουν τα συναισθήματά τους «συνεχώς ή σχεδόν συνεχώς», κάτι που εντείνει το στρες.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει είναι ότι, παρά το γεγονός ότι η ψυχοθεραπεία θεωρείται πλέον βασικό εργαλείο αντιμετώπισης της πίεσης, η πρόσβαση σε αυτή παραμένει άνιση στην Ευρώπη, και σε πολλές περιπτώσεις, οικονομικά απαγορευτική.

Με πληροφορίες από Euronews