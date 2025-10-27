«Πόσο καιρό ξέρεις για τον Άντριου και τον Έπσταϊν;» – Αμήχανη στιγμή για τον βασιλιά Κάρολο στο Λίτσφιλντ

Οι αποκαλύψεις για τη σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν έχουν επισκιάσει το Παλάτι και οι πιέσεις προς τον βασιλιά Κάρολο να κινήσει τις διαδικασίες αποπομπής του αδελφού του από τα προνόμιά του ως μέλους της βασιλικής οικογένειας, αυξάνονται καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε καθεδρικό ναό τη Δευτέρα, ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε αντιμέτωπος με αποδοκιμασίες που αφορούσαν τον πρίγκιπα Άντριου. «Πόσο καιρό ξέρεις για τον Άντριου και τον Έπσταϊν;» φώναξε ένας διαδηλωτής από το πλήθος έξω από τον Καθεδρικό Ναό του Λίτσφιλντ. «Ζητήσατε από την αστυνομία να καλύψει τον Άντριου; Πρέπει να επιτρέπεται στους βουλευτές να συζητούν για τη βασιλική οικογένεια στη Βουλή των Κοινοτήτων;», συνέχισε το ίδιο άτομο, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο βασιλιάς δεν απάντησε και συνέχισε να χαιρετά τον κόσμο, διατηρώντας την ψυχραιμία του. Καθώς ο διαδηλωτής συνέχιζε να φωνάζει, μέλη του πλήθους στράφηκαν εναντίον του – ένας από τους παρευρισκόμενους ακούστηκε να του φωνάζει: «Σκάσε». Ο πρίγκιπας Άντριου έχει ήδη ανακοινώσει ότι παραιτείται από τον τίτλο του Δούκα του Γιορκ, μετά τις αποκαλύψεις τόσο για τον Έπσταϊν όσο και για τη Βιρτζίνια Τζιουφρέ, η οποία τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι «ο πρίγκιπας Άντριου ζήτησε από έναν αξιωματικό της βασιλικής φρουράς να "ξεθάψει βρώμικα μυστικά" για την κα Τζιουφρέ».

Η υπόθεση Άντριου στη Βουλή - Αυξάνονται οι πιέσεις στον Κάρολο

Η πίεση προς τον πρίγκιπα Άντριου εντείνεται, καθώς Βρετανοί βουλευτές φέρονται να ζητούν τη διεξαγωγή μιας «ιστορικής» συζήτησης στο Κοινοβούλιο για τη συμπεριφορά του, την πολυτελή του κατοικία στο Royal Lodge και την αφαίρεση του τίτλου «Δούκας του Γιορκ».

Το ζήτημα έρχεται στο προσκήνιο εν μέσω αυξανόμενων εκκλήσεων προς τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ να ζητήσει προσωπικά από τον αδελφό του να εγκαταλείψει την έπαυλη, καθώς οι αποκαλύψεις για τη σύνδεση του Άντριου με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν -και όχι μόνο- εξακολουθούν να προκαλούν αντιδράσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών μέσων, δεν αποκλείεται το θέμα να τεθεί σε μία από τις ημέρες κατά τις οποίες οι υπουργοί δεν ελέγχουν την ημερήσια διάταξη του κοινοβουλίου. Πηγή των Φιλελεύθερων Δημοκρατών ανέφερε στους Sunday Times ότι το κόμμα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα από τα επόμενα «Opposition Day debate» -τύπος κοινοβουλευτικής συζήτησης, όπου η αντιπολίτευση και όχι η κυβέρνηση καθορίζει την ατζέντα της Βουλής των Κοινοτήτων- προκειμένου οι βουλευτές να συζητήσουν για τη συμπεριφορά του Άντριου.

Πηγή προσκείμενη στον Κάρολο δήλωσε στους Times ότι ο βασιλιάς θα πρέπει να πει στον αδελφό του πως «πρέπει να φύγει» από την έπαυλη.

Ο Άντριου δέχεται αυξανόμενες πιέσεις αυτή την εβδομάδα να εγκαταλείψει την κατοικία του, εν μέσω της συνεχιζόμενης στοχοποίησής του για τις σχέσεις του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν και της δημοσίευσης των απομνημονευμάτων της γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση, της Βιρτζίνια Τζιούφρε. Ο πρίγκιπας αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε ήταν ανάμεσα στα κορίτσια και τις νεαρές γυναίκες που κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν και τον κύκλο του. Η Τζιούφρε, η οποία αυτοκτόνησε νωρίτερα φέτος, είχε ισχυριστεί ότι εξαναγκάστηκε να συνευρεθεί σεξουαλικά με τον πρίγκιπα Άντριου σε τρεις περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και όταν ήταν 17 ετών.

Με πληροφορίες από Sky News